未立案幼兒園 開罰25萬 最慟父親節 校外教學3歲童溺斃

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

中和某未立案的幼兒園，2日疑因園內停電改往三峽有木里民宿餐廳校外教學，3歲林姓男童和姊姊一同參加活動，意外跌入民宿135公分深的泳池內，送醫急救後不治，男童父母趕來，哭紅了雙眼，無法相信在父親節前夕喪子，全案由檢警調查中，教育局也針對幼兒園未立案部分祭出25萬元重罰。

中和某未立案的幼兒園，疑因園區停電而由3名老師、1名家長帶著16位幼童，前往三峽有木里某民宿餐廳校外教學。中午用餐過後，3歲林姓男童不見蹤影，幼兒園人員趕緊和業者找人，最後在泳池內發現到林童，救起時已無呼吸心跳。

經醫院超過1個小時的全力急救下，林童仍不治，男童父母眼見無法挽回愛子生命，也為了男童竟在校外教學時意外溺斃而哭紅了眼。

幼兒園長表示，林姓男童是不慎摔落池中，意外發生時也有老師在旁，但據警消說法，救護人員到場時林已呈現臉部發黑，園方說法似是避重就輕。

新北教育局調查發現，男童姊姊現就讀小學1年級，仍就讀該幼兒園安親班，昨和弟弟一同參加校外教學卻釀意外，由於該安親班並未合法立案，教育局立刻針對違規部份重罰25萬元。

消防局也表示，根據《游泳池管理規範》規定，泳池面積未達375平方公尺，最少配置1名救生員，民宿餐廳業者涉及公共危險的部分將由警方調查；水池是否違規使用部分，將一併邀集市府體育處等相關單位會勘究責。

3歲林姓男童在三峽溺斃，這也是繼烏來6歲簡姓女童後，新北市在短短2天內第二起幼童溺斃案，引起各界重視。

(中國時報)