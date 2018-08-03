交通定期票 2年內不會降價

北市交通局長陳學台說，10月會以交通部使用的方法進行運具調查，了解月票效果。（本報資料照）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市議員汪志冰2日踢爆，交通定期票價沒審慎調查民意，質疑資料偏頗、不具代表性，造成票價不具吸引力，6月續票人數僅剩7萬。北市交通局長陳學台說，10月會以交通部使用的方法進行運具調查，了解月票效果，不過，他也強調，2年內不會調降票價。

民眾嘗鮮期似已結束

雙北市4月16日推出交通定期票，汪志冰調閱資料表示，5月購票人數約23萬人、6月約22萬人，5月續票人數約11萬、6月僅剩7萬，民眾對月票的「嘗鮮期」似乎已結束，且捷運運量也未因推出月票明顯上升，恐怕是因為票價不具吸引力。

汪志冰昨指出，交通局未針對月票價格量身打造調查，僅參考例行性的交通民調數據，她分析，該數據只採計635位民眾意見，觀察69名設籍新北市的機車族，每趟次花費30.6元，計算上下班與21個工作日，得出每月花費約1280元，質疑資料失準。

陳學台坦言，定期票是參考調查私人運具使用成本來訂價，10月會再依交通部調查運具使用的方法進行研究，了解定期票效果，但他強調，定期票計畫設定2年觀察民眾調整運具使用習慣，所以2年內不會降價。

花1億僅提升1％運量

市議員何志偉指出，北市5、6月補助定期票1億元，但只提升1.8％捷運運量、1％公車運量，甚至自小客車登記數比去年同期多出5500台、機車登記數多1450台，可見定期票只抓住忠誠用戶，沒有吸引汽機車族改搭大眾運輸，他不滿花1億提升1％運量一點都不划算。

陳學台回應，捷運、公車日運量有成長，雖然幅度不明顯，但至少止跌回升，雙北橋梁及連外道路尖峰時間交通量也有下降。

(中國時報)

助學基金縮水 清寒生難圓夢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。