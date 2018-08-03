埔子消防分隊 明年取得用地

2018年08月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

消防局桃園區埔子分隊用地暫緩？地方人士積極爭取的埔子分隊，原本今年6月5日送桃園市都市計畫審議委員審議通過，預計今年12月可以完成土地取得，不料上周開會，原是桃檢職務宿舍用地，卻因國發會暫緩職務宿舍計畫，尚未通過。消防局表示，相關計畫仍持續進行，待土地變更後，希望明年上半年能取得土地。

林政賢、陳美梅、萬美玲等人都關心這個議題，要求埔子分隊一定要成立，否則桃園市最精華的藝文園區卻沒有消防分隊，恐怕是一大隱憂，埔子區人口密集，都要靠鄰近分隊支援，長久下來也不是辦法。

座落桃園區富國路

根據了解，桃園區埔子地區人口約9萬人，有59棟16層以上高樓建築物，包括藝文特區附近25棟，萬一遇到救災、救護事故，119主要派遣桃園、中路、大有、三民等鄰近分隊支援救災救護勤務。

消防局近年來持續透過都市計畫通盤檢討或捷運綠線等多項都市計畫，尋找適當地點，目前已規畫在桃園區富國路中華電信公司富國機房旁的國有地，做為埔子消防分隊廳舍預定地。

市府為考量埔子消防分隊用地取得及守法路舊法院辦公室、檢察署宿舍用地順利收回後整體規畫使用，基於互惠，將埔子消防分隊與桃園地方檢察署職務宿舍一起納入規畫興建，不過桃檢日前將計畫書提報法務部轉行政院審查，國發會認為，以地方經費補助中央興建職務宿舍史無前例，地方預算也未完全經議會通過，需等相關單位確認後再報請行政院審核。

變更已送內政部審議

消防局長謝呂泉重申，已編列2019年500萬元廳舍先期規畫設計費用，土地由桃園市都委會審議通過指定用途塗銷作業，並已提送內政部都委會審議，辦理地目變更，預計明年上半年取得埔子消防分隊用地。

(中國時報)