邵族同意權限縮 鄉民不領情

2018年08月03日 04:10 中國時報 沈揮勝/南投報導

行政院6月公告魚池鄉全鄉納入邵族傳統領域，引發軒然大波，原住民族委員會針對《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》大幅限縮，1日傍晚透過鄉公所邀各村長公布、說明新版本；但鄉民不領情，強調事情關鍵在畫設範圍，部落同意權是另一回事。

修正版出爐 風波未平

魚池鄉土地面積1萬2137公頃、人口1萬6900多人，邵族占約300人。行政院公告將鄉境8095.47公頃、逾全鄉66.7％土地畫為邵族傳統領域。該案附件有關部落諮商事項包山包海，連修水溝、公墓都得經過邵族同意。

因鄉民反彈激烈，原民會7月中補開地方說明會，並於1日傍晚由鄉公所祕書謝秋鸞主持說明限縮修正草案。

其摘要內容是將同意事項縮為「應實施環評者」，也就是說日前所訂挖水溝、修祖墳、架電線都需經邵族同意才能施作的千百規定統統都不要，只針對開發面積2.5公頃以上等需環評規模的大工程，才需取得部落同意。

才幾天時間 鬆緊轉得快

「轉得還真快！才幾天時間，要鬆、要緊，全都是一張嘴！」村長們說，魚池鄉有13村，邵族所在地日月村要怎麼去畫設，那是他們的自由，但其他12村應尊重村民意願，「我們堅決反對被畫入！」

大林村村長、現任南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成，及頭社村長黃瑞榮、五城村長林紹憲都強調，領域的畫設範圍才是關鍵，撤銷畫設就沒有部落同意權的問題。

邵族出身的南投縣議員石慶龍表示，修正版合理限縮，有助消除鄉親疑慮；至於畫設範圍，應請主管機關原民會邀原民局、鄉公所與鄉代會、鄉親及邵族部落持續討論溝通。

(中國時報)