竹塹中元城隍祭 8月10日直播登場

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

「2018竹塹中元城隍祭」將於8月10日起（農曆6月29日）熱烈展開，為擴大規模並向全國民眾宣揚歷史悠久的城隍文化，整個系列活動將持續到8月25日，包括鬼門開、夯枷消災、城隍爺遶境賑孤都將陸續展開，市府與城隍廟2日邀請全國民眾前來共襄盛舉。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，今年是第4度與市府共同舉辦「竹塹中元城隍祭」，重頭戲之一的城隍爺遶境賑孤活動是在1856年即開始辦理，但之後在日治時期遭到打壓，不過，這項民俗宗教活動依舊屹立不搖，甚至許多廟宇都特地前來學習觀摩。

而整個中元城隍祭典除了保留自清朝傳承下的儀式外，也加入年輕元素，包括每年吸引大批民眾參加的夯枷儀式，今年也希望能突破往年人數，讓更多民眾參與並了解城隍文化的意涵，更邀請大家來品嘗著名的新竹城隍廟前小吃。

市長林智堅表示，新竹都城隍已經有270年歷史，其中奉旨賑孤逐漸演變成遶境賑孤活動，感謝城隍廟與市府合作，不僅擴大舉辦活動，更衍生一系列文創商品，共同將百年文化發揚光大，每年參與人數更是不斷成長，如今透過直播方式，讓更多民眾了解認識城隍祭4大活動的魅力。

民政處表示，竹塹中元城隍祭典儀式包括農曆6月30日的「福門大開，神鬼啟航」、農曆7月1日的「揪團夯枷，消災解厄」、農曆7月13日的「查夜暗訪，祈福平安」以及農曆7月15日的「城隍威巡，遶境賑孤」。更多活動詳情可至官網：http://act.setn.com/2018hsinchu_weiling/瀏覽、或「新竹市新鮮事」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁。

(中國時報)