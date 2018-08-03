梨山農民 拱盧秀燕解決空汙

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中國時報
王文吉／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕與立委江啟臣2日在梨山舉辦市政說明會，會中農民反映「空汙飄到山上形成酸雨，梅雨季時影響果樹授粉，導致結果率下降。」盧秀燕表示，若當選台中市長，交給她處理就對了！

盧秀燕、江啟臣、市議員參選人王綉滿及冉齡軒，前往武陵農場及福壽山農場考察，並參拜環清宮、天龍宮、慈惠堂梨山老母等宮廟，同時舉辦市政說明會。李姓農民反映，很多人以為台中火力發電廠在海邊不會危害山區，但3、4月吹南風，汙染物會往上飄到梨山，造成酸雨，適逢梅雨季，影響果樹授粉，導致「結果率」下降，甚至連人工授粉都沒有辦法結果，希望盧當選市長後，為市民解決空汙問題。

盧秀燕當場承諾「空汙問題就交給我來處理！」她也指出，農產外銷、觀光急凍、勞工低薪等問題，應從交通、產業經濟、觀光等面向解決梨山居民的無奈。

針對「空汙酸雨造成農損」，台中市環保局表示，氣象局監測資料顯示，台中市2017年的雨水PH值為6.2，為全台最接近中性的地區，今年3、4月的PH值為5.9、6.1，與往年差不多，未達「酸雨」標準。

台中市農業局表示，目前並未接獲農民、區公所、農改場反映今年梨山結果率有下降的狀況，且果樹的結果率會受田間管理、氣溫、降雨、風向或授粉昆蟲影響，並非單一因素。

(中國時報)

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