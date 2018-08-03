雲林童軍大露營授旗 吉祥物亮相

2018年08月03日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

2018全國國中小童軍大露營今年由雲林縣承辦，多達2500名學生報名，刷新大露營參加人數紀錄，今年除了在環球科技大學露營，還將把小童軍們帶出營地，前往斗六、西螺、北港學習各項童軍技能。

雲林縣教育處去年首次承辦全國科展獲得好評，許多全國性教育活動向縣府招手，14日到17日將登場的全國童軍大露營，雲縣府接辦後規畫出規模最大、路線最多、活動最多元3大特色，報名人數已破2500人，創歷史新高。

今年大露營活動內容有農村體驗、科學體驗、童軍技能探索、幼童軍文化采風旅行、大地遊戲等，除重視科普教育的扎根，小童軍還要走出營地到斗六、西螺、北港采風，欣賞雲林的鄉村風貌。

縣長李進勇2日授旗雲林縣童軍會理事長、斗南重光國小校長楊松田，並宣布代言吉祥物是象徵藍天、白雲、綠地的「奇檬籽」。

李進勇表示，希望孩子們學中做、做中學，透過團隊與夥伴合作贏得更多友誼。

楊松田指出，今年在探索的課程融入很多童軍技能，目標之一是在體驗中學習履踐日行一善、人生以服務為目的的諾言。

教育部學前教育署主任祕書王鳳鶯說，服務他人的童軍精神與十二年國教課綱的自發、互動、共好相互呼應，童軍活動就是核心素養的實踐，全球化趨勢中，學生都需要擁有童軍一樣的熱情。

(中國時報)