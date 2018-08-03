高捷北機廠基地 擬蓋豪華影城

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中國時報
、實習記者陳家莉／高雄報導

高雄捷運北機廠開發區最後4.2公頃土地2日完成簽約，達麗建設子公司達麗米樂宣布斥資20億元開發，並與秀泰集團簽署合作備忘錄，打造豪華影城，預計明年第1季動工後，2021年開幕營運，可望帶動地方150億元經濟效益。

達麗米樂商場開發案2日由高雄巿長許立明、高捷公司董事長郝建生及達麗米樂開發公司董事長謝岱杰在四維行政中心簽約，隨後謝岱杰並與秀泰集團總經理廖偉銘簽訂合作備忘錄，秀泰影城可望成為第1間進駐商場的廠商。

許立明致詞時感謝對方慧眼獨具，因為北機廠基地附件幾件重大開發案，包括大鵬九村市地重劃案年底將完成，高雄新市鎮後期發展區也已畫設400公頃為科學園區二期。高捷則預估南岡站每日進出站人數將因此翻倍。

達麗米樂開發案預計投資20億元，總樓地板面積約1.6萬坪，施工期間以及營運期估計可分別增加2500人與1100人的工作機會，同時帶動地方直接、間接約150億元的經濟效益，更將為高雄捷運創造每年百萬以上的運量。達麗米樂租期從簽約日起至2047年10月29日止，期限屆滿後，得優先議約2次，每次續租不得逾10年。而全台影城已有12據點的秀泰集團，此次插旗高雄，除了引進最新放映設備，還將打造廳高15米的4K雷射「超級巨幕廳」。

(中國時報)

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