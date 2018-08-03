光之鳥翩然飛舞 奇幻優雅

2018年08月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018年新北市兒童藝術節將在3日登場，本次重頭戲來自法國的《Les Luminｅ’oles光之鳥》2日試飛，「光之鳥」隨著音樂擺動飛行擺動，搭配變換自如光影，吸引不少行人駐足觀賞，直呼「好美」！

新北市兒童藝術節3日開跑，今年除大小怪獸回歸，結合科技與藝術帶來絕美燈光饗宴，請來科技藝術團隊日本teamLab帶來新作《滑梯水果園》、法國絕美燈光裝置《Les Lumine’oles光之鳥》與Compagine des Quidams不具名劇團《FierSa’Cheval夢幻之馬》登台，3大亮點要嗨翻市民廣場。

重頭戲光之鳥，2隻巨大的鳥型裝置，揮舞著優雅的翅膀緩緩隨風飛舞，可變換藍色、紫色、綠色、橙色光引，彷若悠遊的金魚，營造極富詩意的夢幻氛圍。

光之鳥平日會在市民廣場上空放飛，周五到周日則移至廣場北側、靠近縣民大道低空飛行，更能近距離感受光之鳥迷人之處。

光之鳥藝術家Christophe Martine表示，光之鳥起飛時，灑落多彩斑斕的燈光，如同空中優雅芭蕾，搭配奇幻音樂，隨著音樂擺動，他以風和光為元素，創作出具詩意的光之鳥，非常高興這次能來到台灣，徜徉新北市府夜空，希望帶給現場觀眾幸福的魔幻時刻。

(中國時報)