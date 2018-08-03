錕P拋四方論戰 丁諷柯P別靠學姊

2018年08月03日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

圖為國民黨台北市長參選人丁守中（右）2日走訪信義區五分埔。（季志翔攝）

圖為民進黨台北市長參選人姚文智。（資料照片）

無黨籍台北市長參選人李錫錕向藍綠白參選人丁守中、姚文智、柯文哲下辯論戰帖。（本報資料照片）

藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智近日都向爭取連任的柯文哲發出辯論戰帖，雖然柯還是冷回應，丁更喊話，要柯不要只「靠學姊」。無黨籍參選人李錫錕2日也表示，不應淪為柯粉和柯黑的對決，盼「四方論戰」來辯論市政議題。

年底北市長選舉成藍綠白「三腳督」局面，但還有包括李錫錕、前北市副市長邱文祥等無黨籍人士參選，不過，柯文哲近日無論在民調、媒體聲量上，明顯都大過其餘參選人。為擺脫「佛系選舉」，丁守中日前主動向柯、姚拋出辯論戰帖，但柯文哲卻給了軟釘子，稱政策不一樣才需要辯論，若丁對目前施政有意見，可以先提出來。

丁守中昨強調，柯文哲聲稱一切透明公開，辯論是市長選舉必經的過程，公開辯論讓大家檢視，而不是只靠包裝、靠學姊。

姚文智也贊成辯論，還加碼說，「更多也沒關係、每周一次辯論也不錯」，就看想要什麼時候開始。

雖然柯文哲對辯論採取冷回應，但眼見丁、姚都發出戰帖，李錫錕昨也透過新聞稿表示，選舉不應淪為柯黑、柯粉對決，尤其現在柯文哲好整以暇、一人獨大，根本不理會其他陣營，他將會在8月27日正式登記參選，也要正式向柯文哲、丁守中、姚文智陣營拋出「四方論戰」邀請，會請競選總幹事王振軒親送辯論邀請函。

李錫錕強調，選舉局勢已經淪為柯粉與黑柯者的決鬥戲碼，彷彿只要有足夠的網軍和酸民，就能迴避所有的市政缺失和批評，導致市政議題失焦。他說，參選人應清楚交待未來的市政方向。

(中國時報)