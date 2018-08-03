錕P拋四方論戰 丁諷柯P別靠學姊

台北市長柯文哲（中）2日出席南港區都更駐地工作站開幕典禮，仔細研究東區門戶計畫的模型。（鄭任南）

友善列印
中國時報
／台北報導
圖為國民黨台北市長參選人丁守中（右）2日走訪信義區五分埔。（季志翔攝）
圖為民進黨台北市長參選人姚文智。（資料照片）
無黨籍台北市長參選人李錫錕向藍綠白參選人丁守中、姚文智、柯文哲下辯論戰帖。（本報資料照片）

藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智近日都向爭取連任的柯文哲發出辯論戰帖，雖然柯還是冷回應，丁更喊話，要柯不要只「靠學姊」。無黨籍參選人李錫錕2日也表示，不應淪為柯粉和柯黑的對決，盼「四方論戰」來辯論市政議題。

年底北市長選舉成藍綠白「三腳督」局面，但還有包括李錫錕、前北市副市長邱文祥等無黨籍人士參選，不過，柯文哲近日無論在民調、媒體聲量上，明顯都大過其餘參選人。為擺脫「佛系選舉」，丁守中日前主動向柯、姚拋出辯論戰帖，但柯文哲卻給了軟釘子，稱政策不一樣才需要辯論，若丁對目前施政有意見，可以先提出來。

丁守中昨強調，柯文哲聲稱一切透明公開，辯論是市長選舉必經的過程，公開辯論讓大家檢視，而不是只靠包裝、靠學姊。

姚文智也贊成辯論，還加碼說，「更多也沒關係、每周一次辯論也不錯」，就看想要什麼時候開始。

雖然柯文哲對辯論採取冷回應，但眼見丁、姚都發出戰帖，李錫錕昨也透過新聞稿表示，選舉不應淪為柯黑、柯粉對決，尤其現在柯文哲好整以暇、一人獨大，根本不理會其他陣營，他將會在8月27日正式登記參選，也要正式向柯文哲、丁守中、姚文智陣營拋出「四方論戰」邀請，會請競選總幹事王振軒親送辯論邀請函。

李錫錕強調，選舉局勢已經淪為柯粉與黑柯者的決鬥戲碼，彷彿只要有足夠的網軍和酸民，就能迴避所有的市政缺失和批評，導致市政議題失焦。他說，參選人應清楚交待未來的市政方向。

(中國時報)

萬巒赤山綠牆 拍婚紗照夯點 輔大生告校長 校方提4點澄清

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。