南港產業生活區 6年內審議

2018年08月03日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府為協助南港區民眾改善住工混合、老舊街道等問題，將透過都市計畫變更，把工業區變更為南港產業生活特定專區，目標6年內完成所有權人整合及提報都更事業計畫審議，市長柯文哲昨出席專案辦公室揭牌儀式時表示，為避免重蹈內湖塞車覆轍，除都更重心規畫設計，並辦理南港機廠新建1500戶公宅，落實在地居住在地就業，解決交通問題。

內政部都市計畫委員會今年7月17日同意變更為「暫予保留區」，附帶6年內完整所有權人整合及相關程序等條件，市府為如期推動都更案，於各里成立都更辦公室，指派專人協助民間辦理自主都市更新，並提供法令及程序諮詢說明與權利試算。

柯文哲指出，當初推動南港都市更新碰到最大問題，就是此處是工業區，若要變更住宅區須回饋40％土地面積，經副市長林欽榮、都發局長林洲民向內政部爭取成免回饋的產業生活特定區，相信5、6年後南港會發展比信義區更好。

隨著會展中心、國家生醫園區、北部流行音樂中心進駐，南港將成為生醫、國際展覽重鎮，地方里長對於都更都樂觀其成，但也擔憂重蹈內湖塞車的覆轍，中南里長說詹坤隆說，未來忠孝東路、南港路、市民大道車輛會湧入研究院路，勢必造成大塞車，希望市府利用都更重新規畫，把市容及交通做得更好。

(中國時報)