南港產業生活區 6年內審議

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府為協助南港區民眾改善住工混合、老舊街道等問題，將透過都市計畫變更，把工業區變更為南港產業生活特定專區，目標6年內完成所有權人整合及提報都更事業計畫審議，市長柯文哲昨出席專案辦公室揭牌儀式時表示，為避免重蹈內湖塞車覆轍，除都更重心規畫設計，並辦理南港機廠新建1500戶公宅，落實在地居住在地就業，解決交通問題。

內政部都市計畫委員會今年7月17日同意變更為「暫予保留區」，附帶6年內完整所有權人整合及相關程序等條件，市府為如期推動都更案，於各里成立都更辦公室，指派專人協助民間辦理自主都市更新，並提供法令及程序諮詢說明與權利試算。

柯文哲指出，當初推動南港都市更新碰到最大問題，就是此處是工業區，若要變更住宅區須回饋40％土地面積，經副市長林欽榮、都發局長林洲民向內政部爭取成免回饋的產業生活特定區，相信5、6年後南港會發展比信義區更好。

隨著會展中心、國家生醫園區、北部流行音樂中心進駐，南港將成為生醫、國際展覽重鎮，地方里長對於都更都樂觀其成，但也擔憂重蹈內湖塞車的覆轍，中南里長說詹坤隆說，未來忠孝東路、南港路、市民大道車輛會湧入研究院路，勢必造成大塞車，希望市府利用都更重新規畫，把市容及交通做得更好。

(中國時報)

蔣月惠淪迫遷戶 羅騰園限期搬 鐵血炮陣地 被怪手摧毀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。