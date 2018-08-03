青年返鄉 盧玟欣盼為恆春開新局

2018年08月03日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第六選區傳出7搶3激烈戰，當中最年輕的31歲國民黨籍盧玟欣聲望頗高，她是正港恆春人，5年前政治研究所畢業後即返鄉服務，多年來深耕地方但多任輔佐角色，今年終換她披上戰袍為黨出征，她盼為地方注入新血，讓大家看見不一樣的恆春半島。

盧玟欣原是國民黨第五區黨部（車城、枋山、恆春、滿州）執行長，今年初為投入年底屏東縣議員選戰，即辭去執行長一職，大展為民服務的決心。她說，在國、高中時就有從政願景，因此在政治研究所碩士班畢業後，即以國民黨青年軍身分回恆春半島服務。

盧玟欣當年在國民黨「在地經驗在地參選人才遴選」中，從黨務人員600多人中脫穎而出，多年來勤走基層，火龍果園、洋蔥田沒少去過，沾滿泥土的雙鞋更是時時提醒她「莫忘初衷」，她強調，只有與民站在一塊，才知道他們需要什麼。

她指出，很開心獲黨內提名，因自己深耕在地的努力有被看見，但相對的，她也看到恆春半島的「美中不足」，它雖為觀光區但有明顯的淡旺季，她盼利用區域整合，透過一鄉一特色來紓解半島的觀光狀況，讓遊客一年四季都能來玩。

「地方創新，青年啟航！」她強調，很感謝前輩為恆春的付出，但恆春政壇已出現很明顯的斷層，期盼大家給年輕人一個機會，為恆春帶來新氣象。

(中國時報)