京華城盼解除6限制 都委會否決

2018年08月03日 04:10 中國時報 林縉明 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

北市府辦理松山區都市計畫通盤檢討，台北市都市計畫委員會昨（2日）進行審議，其中，京華城代表提出解除6項使用限制，但都委會委員認為，該限制為當時變更行政協議，申請人同意才予以變更，否決京華城要求，其餘修正後通過。

京華城董長陳玉坤指出，目前京華城採國際標進行標售，暫不會提出新的計畫內容，但未來得標者可提出。至於昨日審議會否對標會造成影響，陳玉坤不諱言，在部分投資人心理層面多少會有些影響，但即使打掉全做辦公商用不動產使用，容積率已由過去392％，提升為560％，租金投報率仍被看好。

北市都委會昨天審議松山區通盤檢討案，備受關注的就是位於八德路的京華城，1990年從第三種工業區變更第三種商業區，限制僅能做「公眾服務空間」、「國際購物中心」、「國際觀光旅館」、「辦公大樓」、「文化休閒設施」及「停車場」等6項使用，不得做住宅使用，京華城代表認為6項限制阻礙整體開發，要求都委會解除限制。

京華城代表指出，6項使用限制太過制式，導致於長期經營無法擴展，既然辦理都市計畫通盤檢討，因該思考解除使用限制，帶動京華城周邊發展。

但都委會多數委員認為，該地都市計畫去年底經過市都委會審議通過，依監察院糾正及審核意見容積率從392％調整為560％，並解除整體開發限制；至於6項使用項目限制，1991年申請人與市府行政協議後載明於都市計畫書內，不予以變更。

戴德梁行總經理顏炳立則指出，京華城單純以開發為辦公大樓估算，投報率約3.3％至3.6％，未來若能增加容積、住宅使用獲核定，將是額外「優渥禮物」。

(中國時報)