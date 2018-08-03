陳宏宗撩妹 向台東縣民告白

2018年08月03日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「如果普悠瑪開不進妳心裡，花東快速道路可不可以」，網路的「撩妹金句」正夯，台東縣議會副議長陳宏宗競選團隊不落人後，也推出對台東縱谷的真情告白語錄，陳宏宗自8年前當選後，最「專情」的莫過於爭取花東快速道路，他說，台東最需要的就是對外交通改善。

網路上「告白語錄」爆紅，許多政治人物都被惡搞或自創語錄自娛娛人，年底台東縣議員選舉第4選區參選人陳宏宗，也推出他的競選告白語錄，除了搶攻年輕族群選票以外，也再次為2010年擔任副議長以來就念茲在茲的花東快速道路請命。

陳宏宗說，熱氣球活動將人潮帶進縱谷區，只有2線道的台9線車流量驚人，因為不能超車、車速又慢，交通常為之打結，颱風季節行車安全性也堪虞，反觀西部交通網綿密，而台東到花蓮距離200公里，到現在仍是只有1條台9線，交通建設落後一大截，台東鄉親為什麼要接受這種不平等待遇！

「交通就是最大的問題」，他說台東人跑一趟台北，時間與金錢耗費非常大，雖然普悠瑪列車現在成了台東人的最愛，但是也常買不到票，真是情何以堪。

陳宏宗認為，除了台9線拓寬工程要盡快進行以外，他多年以來積極爭取的花東快速道路，攸關環島高速公路的建置，也是台東鄉親最卑微的請求，希望中央重視。

(中國時報)