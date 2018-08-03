蘇嗆核四立場 侯辦批沒意義

2018年08月03日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

核四第一批燃料棒在7月4日被送走，象徵核四走入歷史，民進黨新北市長參選人蘇貞昌2日前往新北市貢寮仁和宮受訪時指出，前總統馬英九提議重啟核四，侯友宜身為國民黨新北市長參選人，也應向市民表達態度，到底是贊成還是反對？

對此，侯辦發言人賴冠群反批，核四燃料棒早已送回，現在談這沒意義，請老縣長先說明深澳燃煤電廠的立場。

蘇貞昌指出，他當縣長時就知道，貢寮居民最怨嘆的就是核四，所以民進黨一再努力，終於讓非核家園入法，且在他擔任民進黨主席時，特別進入總統府跟馬英九辯論，希望能終結核四。

蘇貞昌說，他並沒有忘記國人的交代，現在核四封存也是全民共識，馬英九在國人的壓力下，依照民意所作出封存的決定，但現在馬英九卻開始說要重啟核四，將貢寮居民連續好幾代的抗爭、30年的努力與全民共識視為無物。

他質問，針對馬英九提倡重啟核四的說法，侯友宜到底是什麼態度，不能閃躲。他也提到，一定會繼續跟大家站在一起，讓核四不再重啟，而跟著大家一起讓貢寮海洋音樂祭辦的更好，讓人越來越多，大家生意也越來越好。

賴冠群表示，核四燃料棒早就在蔡政府的黑箱操作下送回美國，現在談核四的意義何在？老縣長運用選舉口水試圖轉移焦點。現在有超過5成的選民拒絕深澳燃煤電廠，老縣長自稱是最愛新北的執政黨候選人，應當回應選民期待，別再閃躲。

(中國時報)