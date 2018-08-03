歹徒入侵搶阿嬤 朴子警方追查

2018年08月03日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣朴子市1日凌晨傳出一名歹徒持刀闖入民宅，向83歲涂阿嬤索討5000元不成，亮刀揚言「不給錢就捅妳一刀」，嚇得阿嬤拿出3000元才送走瘟神，消息傳出後，地方居民人心惶惶，但警方調閱路口監視器，並未發現可疑人車，除擴大比對鄰近監視器畫面，也進一步釐清案發經過和細節，試圖找出蛛絲馬跡。 據阿嬤指稱，7月31日晚間兒子說不舒服要去看醫生，晚間11點多開車出門，臨走前曾交待門不要反鎖，1日凌晨1點多，她聽到客廳傳出聲響，以為兒子返家，走出去卻看到1名年約5、60歲陌生男子入侵，開口就說他沒錢吃飯，要跟她索討5000元，雙方討價還價一陣，聽到阿嬤只肯給2000元，歹徒竟亮刀恐嚇，嚇得阿嬤趕緊拿錢把歹徒打發走。

阿嬤向警方表示，室內光線昏暗，看起來歹徒約5、60歲，身型矮小，因對方轉身離開她馬上關門，不清楚歹徒是怎麼離開，但警方根據阿嬤的陳述，比對路口監視器，發現案發前後都沒有可疑人車出入，且三合院僅一出入道路，如真有嫌犯，除非他從農田逃跑，否則就像人間蒸發。

因案發時間是凌晨1點多，地點又是鄉下庄頭，竟有人趁夜侵入民宅，究竟是行竊未成改勒索，還是有意行搶，警方還在釐清，加上阿嬤言之鑿鑿，警方雖持保留態度，仍不敢輕忽，表示會調查到底。

(中國時報)