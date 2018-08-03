民主與集權的決策效果比較

2018年08月03日 04:10 中國時報 胡海鷗

在很多人的思想中，集權的決策效果要好過民主，因為前者一聲令下，山搖地動，後者議而不決，相互扯皮，於是，這個世界被分成集權與民主的兩極。筆者無意對此二者作價值判斷，而只是試圖從管理方式的運作機制上，比較民主與集權決策的長短利弊。

一般來說，民主決策是一大幫代表不同利益集團的人相互吵架，各方都努力要從這個決策中爭取最大的利益，並且相互談判妥協的過程。因為七嘴八舌，溝通協調耗時彌久，正如中國古話所言，「築舍道旁，三年不成」。待到決策實施之時，很可能是黃花菜早已涼卻之日。哪像是集權制度，只要各級長官聖心獨斷，一聲令下，下屬部門保持核心意識和看齊意識，聞風而動，這就能夠集中力量辦大事，見鬼打鬼，遇敵即克。

然而，這個貌似正確的邏輯卻得不到史實的支撐。二戰時期德、義和日的集權程度都遠遠超過了美、英和法國，但是，前者被後者打敗了，這不能不是民主決策對集權決策的一次粗暴踩踏和蹂躪。也許有人會說，決定戰爭勝負的因素實在太多了，這個結果並不能證明民主決策的優越性，因為非常可能有其他因素起著比民主和集權更為重要的作用。在決定戰爭勝負的很多變數無法剝離剔除的情況下，筆者只能回到邏輯推演上去。

民主決策爭吵不休的最大優點不僅是利益的訴求和協調，更是意見的表達和建議的完善。不難推演，如果沒有決策過程的爭吵不休，則只能有一部分人說了算，而另一部分人的利益得不到維護。遭遇利益損失的人一定會心懷不滿，甚至離心離德，他們勢必在決策實施的過程中表現出越來越大的離心力，從而削弱決策實施的效果。

吵架的過程明晰了所有人的利益，吵架的結果兼顧各方訴求，吵架後的決策代表各方的共同利益，所以決策的實施可以形成越來越強的向心力。更重要的是，爭吵也是表達自由思想、獨立精神，講真話、辯道理的過程，大家都自主充分地發表了意見，對真相的認知和描述就能最大限度的真實與客觀，至少不易發生對真相的扭曲與遮蔽。此時做出的決策可以最大限度地瞄準實際存在的問題，對症下藥，從而不會有南轅北轍、刻舟求劍的荒謬。

但如果把決策留給長官聖心獨斷，大家勢必揣摩聖意，長官要聽什麼說什麼，需要什麼提供什麼，於是一定是蒙蔽聖聽。長官看到和聽到的都是他所期望的，這不僅非常可能扭曲事實真相，甚至還會與之相去越來越遠。在這種情況下，長官必須穿透各種思想和認知的霧霾，才能做出英明正確的決策，其難度勢必越來越大。更為麻煩的是，任何人只要長期置身於下屬逢迎拍馬的氛圍中，他早晚會失去對自己的客觀認知和判斷，宏大的讚歌一定會讓他真以為自己有超越時代智慧的幻覺。上有所好，下必甚焉，他周圍的人就越來越不研究解決問題，而是研究如何讓他龍心大悅。

顯然，爭吵可以爭出真相，爭出合作協同力，爭出解決問題的最好方法。儘管這樣的決策耗時彌久，但它不容易犯錯誤，犯了錯誤也容易改，由此形成的強大爆發力可以彌補決策滯後的可能損失。

反過來，聖心獨斷的決策也許有短期中的輝煌，但更多的則是出錯，不僅無法自我糾錯，而且會錯得越來越離譜。因為大家不是在解決問題，而是想把水攪渾，甚至等著看長官出高級黑的洋相。在運行機制長短利弊如此懸殊的情況下，民主與集權的決策對決，前者的勝出不是歷史的偶然，而是邏輯的必然。

有個偉人說過，科學技術是第一生產力。他沒有進一步展開，但一定隱含著這樣的思想，即只有自由思想、獨立精神的人才能睿智地發現和正確地運用科學技術。因為揣摩長官意圖的人沒有自由思想、獨立精神，他們只關注長官的偏好而不在意國家、民族和人類的未來，所以生產不出晶片，收不回「一帶一路」的款項。這就是說，第一生產力不能橫空出世、空穴來風，而必須，也只能以民主決策制度為前提和鋪墊，背離這個方向的努力只能是南轅北轍。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)