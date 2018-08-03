加速汰除劣檢

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中國時報
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花蓮地檢署檢察官林俊佑因為闖幼兒園「辦私案」，成為全民公敵。法務部召開檢察官人事審議委員會，果不然林被當人球，調到何地都遭反彈，最後決議將他立刻停職，移送監察院。相信林俊佑檢察官的職務應該不保，面對其他濫權辦案的「檢座」，法務部更要拿出快刀斬亂麻的魄力，重拾民眾信任感。

過去淘汰不適任檢察官主要透過法務部檢審會，但因列席委員都是自家人，遭疑官官相護，後來《法官法》明定增加外部評鑑司法官的組織，檢評會成為主導汰除不適任檢察官的角色，也讓檢審會的功能漸漸淡去。

但檢評會挨批功能不彰成為司法改革目標，這次法務部搶在檢評會前開檢審會，應是不想讓此事繼續延燒，損及檢察官形象。但上周會前會後，就傳出林俊佑將調澎湖，與會人士竟沒有考慮到會因離島加給等問題而提油救火，果真引發澎湖縣民的憤慨。

法務部長蔡清祥說不齒林俊佑的行為，乾脆把林調到法務部內勤就近看管，如今看來蔡也是認為林是麻煩人物，到哪裡都不受歡迎，最後才髮夾彎揮大刀改把林停職送監察院。

長期以來，檢察官辦案態度飽受民眾批評，滿意度偏低，就算納入外部評鑑仍嫌不足，甚至在家醜不外揚下，鮮少對檢察官行政懲處，而檢察官「官大學問大」，讓不少民眾在偵查庭中吃盡排頭，民眾當然對司法沒好感；尤其屢遭質疑濫權辦案，面對政治性案件，若不能遵守行政中立，最後淪為政治打手，更令人不齒。

司法官正人先正己，社會對其要求標準相對高，但以目前檢察官案件多，辦案環境惡劣，紛紛求去的情況下，法務部更應替檢察官打造良好工作環境，加速汰除不適任者，不要等到出事後把劣檢當人球踢。

(中國時報)

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