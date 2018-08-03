2018年08月03日 04:10 中國時報 楊艾俐

這真是個「對撕」的年代，從美國、歐洲、非洲、中國，到台灣到處都看見捉對廝殺。

川普善於捉對廝殺，有得有失，半年來他打中國貿易戰，採取的策略是戰戰、停停，時而威脅、時而冷漠，顯然取得成果，中國處於被動的一方，也讓中國了解自己與美國的差距，例如中國雖然GDP總量居世界第二名，僅次於美國，但是14億人口除下來，中國的平均每人GDP還差美國50年，而中國各種科技雖然發達，但是裡面的心臟──晶片大部分來自美國。民間的氣焰比半年前消減很多。

另一方面，川普與傳統大媒體如CNN、《紐約時報》的捉對廝殺，勝負未定。這幾家媒體不管川普做什麼，都會大嗆聲，例如川普的移民、貿易、國防、外交政策，連川普與北韓金正恩會晤，這些媒體有很多理由相信北韓有陰謀，川普太容易被騙。第2季美國經濟成長達4.1%，是近20年成長最快的季度之一，這些媒體卻說，美國成長已達頂點，將來只會衰落。

通常捉對廝殺的雙方實力相當，就會打持久戰。例如川普對付這些媒體是用推特，用字簡單有力、大膽狠準，打動選民心弦，而且馬上在社交媒體上公布全貌，傳統媒體斷章取義，就不能達到他們所期待的效果。他們交戰第一回合的成績單將在今年11月美國期中選舉出爐，共和黨如大勝，川普為了爭取選第二任，很可能採取較溫和的政策；若民主黨大勝，川普可能做困獸之鬥，更蠻橫孤行。

歐美民主國家有捉對廝殺，不足為奇，現在連一黨專政的國家都出現捉對廝殺，才是令人驚訝。最近大陸中央銀行和財政部對罵，人行官員公開出來向財政部門質問，財政政策太緊縮，財政部沒有赤字增加的積極財政政策就是耍流氓。財政部的應戰也有直白豪放之語，如指斥大陸央媽是小國央行之類。但央媽和財爺之互撕，肯定不是潑婦的衝動，背後有大玄機。兩者都由國務院管，由不同副總劉鶴、韓正分管，顯然兩人出現歧見，也顯示中國大陸某些經濟問題亟待匡正，否則一向重「和諧」的大陸政府不會出現如此大不同調。果然7月31日召開的中央政治局年中會議，大陸國家主席習近平指出，當前經濟運行「穩中有變」，要求管好貨幣供給總閘門，做好「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，表示這幾項都不穩，必須盡快穩下來。

捉對廝殺也能預告權力的轉換。例如十九大前兩年張德江、劉雲山、張高麗都被指是江澤民的人馬，就捉對廝殺當時習近平的人馬如王岐山、俞正聲等，但終於不敵，這次常委除習近平、李克強留任外，全部都換新。

解嚴以來，台灣大部分都是政黨捉對廝殺，黨外和國民黨、民進黨和國民黨，但這兩年來，卻越來越多團體的捉對廝殺，例如反廢死團體和廢死團體，反同婚團體和同婚團體，還有年改與反年改，用肺發電與用愛發電，都是兩極對立的廝殺。民進黨以從事轉型正義為號召，顯然這種正義不是普世性的，如果是普世性就不會有這麼多對立的團體。而現在軟弱的國民黨只能內部廝殺，對民進黨所作所為連監督都談不上，遑論捉對廝殺，這樣的態勢也只能等著年底選舉的挫敗。

(中國時報)