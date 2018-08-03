互聯網＋ 博物館文創商機夯

2018年08月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

運用文化資產的博物館文創，近年在全球均是熱門商機，大陸尤其善用了「互聯網＋」的效應，「故宮淘寶」的諸多商品即是指標，往往一推出便成為「網紅」，連大英博物館也在今年7月1日在天貓開了首家旗艦店。台北故宮在新院長陳其南上任後，面對「強敵」的對策如何？副院長李靜慧2日表示，仍有待院長近期內與文創處開會討論。

大英博物館在天貓的旗艦店，1個月內粉絲數超過16萬，且上架的20款商品中，如神祕祭司玻璃杯、羅斯塔石碑行李牌等都在短時間內顯示已售罄，目前在架上的已多為預售商品。

以「萌萌噠」系列文創產品成為網紅博物館的北京故宮，自2016年起產品銷售額已超過10億元（人民幣，下同）。運用「互聯網＋」在電商平台上有主打萌系路線的「故宮淘寶」和售賣創意生活用品的「故宮博物院文創旗艦店」，上線的文創產品總數已有500餘款。

在北京故宮的帶動下，大陸如中國國家博物館、蘇州博物館、陝西歷史博物館、四川博物院等數十家博物館的官方店鋪相繼上線。且據《2017上海市博物館年報》，截至2017年底，上海全市博物館的文創產品年銷售額達4900餘萬元；2017年，蘇州博物館文創商品銷售額亦達1400餘萬，幾乎每年都有4至5成的增幅。

台北故宮文創設計向來展現多元可能性，如掀起兩岸博物館文創熱的「朕知道了」紙膠帶，即是由國寶衍生商品設計競賽而來，如今再於品牌授權上「脫去包袱」與Fresh Taiwan小品牌合作，李靜慧指出，文創商品的開發上，近期內應會在新院長的指導下拿出態度。

(中國時報)