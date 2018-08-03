金志遙以父之名再出發

2018年08月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

金志遙（右起）和爸爸、弟弟去年共度最後一個父親節。

林大晉的父親今年4月因癌症過世，事隔近4個月後，他改藝名「金志遙」重新出發，首次在爸爸過世後談起此事，他數度哽咽，看到手機裡珍藏去年父親節他和弟弟、爸爸吃海鮮大餐的合影，他情緒激動到無法言語，苦笑說：「這個傷口我想可能要10年、15年之後才能痊癒。」

林大晉為了爸爸，改名金志遙，「金」是爸爸本名的其中一個字，「志遙」則有「志向在遙遠的地方」含意，也代表著爸爸就算離開，還是會一直守護著他，「從現在開始跟爸爸結合名字和靈魂，累的時候不能讓這個名字倒下。」

父罹癌沒保險

他的爸爸原本身體不錯，不菸不酒還有運動習慣，不料某次身體不舒服去醫院，竟被告知是癌症末期，讓他完全無法接受，「我那時一個人在車裡喊好大聲，請求神不要把他帶走，他很善良，我也還沒有成功，還有很多沒完成的事情，也願意用生命來換。」身為長子的他，面對媽媽和弟弟得故作堅強，比罹患憂鬱症還要痛苦。

由於爸爸沒有保險，看護費和醫藥費加起來逼近50萬元，他在網路上以發片為名義募款，他過去剛出道時認識的香港主持人彭偉華在臉書上看到訊息，立刻慷慨解囊，讓他和爸爸都相當感激。

爸爸過世後，他一直沒有從傷痛中好起來，他心中最大的遺憾，就是來不及讓爸爸抱孫，但幸好有讓爸爸見到他開演唱會、一圓出國夢，他帶全家人去日本玩，還買了父子手鍊，但不久後父親就病倒，成了最後一次的全家旅遊。

金志遙將在父親節推出全新作品，他表示，爸爸生前和他有過約定，除了照顧好媽媽，也要他千萬不要放棄歌唱路，他將在父親節當天帶著熱騰騰的專輯到爸爸長眠的地方，告訴爸爸：「你跟我講的事情我有做到。」

(中國時報)