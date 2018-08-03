巴布狄倫登台一路低調

2018年08月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

巴布狄倫（右）自彈自唱開場，舞台不走華麗路線只有簡單燈光。

暌違7年，美國「搖滾民謠詩人」巴布狄倫（Bob Dylan）2日晚間7點48分在台北國際會議中心開唱。他維持一路以來的低調風格，沒有華麗舞台與炫麗燈光，也沒架設大型投影幕，只帶5名樂手登台奏唱。

7777歲巴布狄倫一身黑褲黑西裝，少了必備的紳士帽，以鋼琴伴奏開場，部分歌曲佐以口琴間奏，特有的吟唱式呢喃唱腔，展現老將唱功。而招牌歌〈Thunder On The Mountain〉、〈Make You Feel My Love〉將歌迷帶入時光隧道，連唱約1個半小時沒停歇，也沒與台下歌迷問好互動。

伍佰張清芳朝聖

這就是巴布狄倫的風格，出道近60年低調重隱私，巡迴演出為避免行程曝光自訂飯店機票，這次來台4天悄悄搭乘私人飛機，下榻飯店保密到家。他的演唱會向來不開放媒體採訪，也沒有既定曲目，每場演出都是即興安排，曲目捉摸不定，為的是給觀眾帶來獨特驚喜。

不變的是巴布狄倫幾乎都以招牌金曲〈Blowing in the Wind〉作為安可曲，前奏一下全場驚呼，陶醉在親耳聆聽這首反戰聖歌的喜悅。最後他和5名樂手向台下致意，一語未發步下舞台。

此次演唱會吸引伍佰、張清芳近2400名觀眾到場，票房逾千萬，他下一站將前往香港繼續開唱。

(中國時報)