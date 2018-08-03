周潤發架住郭富城 1秒變溫馨

2018年08月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

周潤發（左）與郭富城難得再度合作，兩大天王互動備受矚目。

周潤發與郭富城（城城）繼電影《寒戰2》，再度於《無雙》合作，兩人在片中是敵對關係，有許多鬥智鬥力場面。《無雙》2日下午在北京舉行首場記者會，郭說自己在片中沾手製作偽鈔，全是「發哥用甜言蜜語哄騙我來的」，一旁的周聽了說：「反正城城現在要養家了！」

兩人在片裡雖然一同製作偽鈔，也有意見不合的時候，讓周潤發拿槍指著郭富城。周昨角色上身，在記者會上繞到郭後方，架住郭的雙手，本來想重現這場雙雄對決的緊張戲碼，沒想到卻頻頻笑場，變得溫馨搞笑。

兩大天王戲外惺惺相惜，幾次拍片下來培養出好默契，昨天周潤發以一襲全白上衣、長垮褲，外搭牛仔外套休閒風亮相，走紳士造型的郭富城也以白襯衫、窄領帶與牛仔外套搭配，意外撞衫，兩人強調事先沒說好：「我們完全沒有套招！」

赴加拿大泰國拍攝

《無雙》講述偽鈔集團故事，周潤發、郭富城在記者會上聯手揭開製作祕密，公開鈔票上變色油墨幾可亂真的技術。為題材構思10年的導演莊文強說：「周潤發當年《英雄本色》中的小馬哥就和偽鈔集團有很大的關係。」周這次將會重現《英雄本色》小馬哥風采，戴著墨鏡、穿風衣用製作出來的假鈔點菸。

電影遠赴加拿大、泰國等地取景，講述以代號「畫家」為首的偽鈔集團，技術高超令人難辨真偽，犯罪範圍遍及全球，引起警方高度重視。電影10月5日在台上映。

(中國時報)