周潤發架住郭富城 1秒變溫馨

周潤發（後）與郭富城本來要重現雙雄對決場面，沒想到變得很溫馨。

友善列印
中國時報
報導
周潤發（左）與郭富城難得再度合作，兩大天王互動備受矚目。

周潤發與郭富城（城城）繼電影《寒戰2》，再度於《無雙》合作，兩人在片中是敵對關係，有許多鬥智鬥力場面。《無雙》2日下午在北京舉行首場記者會，郭說自己在片中沾手製作偽鈔，全是「發哥用甜言蜜語哄騙我來的」，一旁的周聽了說：「反正城城現在要養家了！」

兩人在片裡雖然一同製作偽鈔，也有意見不合的時候，讓周潤發拿槍指著郭富城。周昨角色上身，在記者會上繞到郭後方，架住郭的雙手，本來想重現這場雙雄對決的緊張戲碼，沒想到卻頻頻笑場，變得溫馨搞笑。

兩大天王戲外惺惺相惜，幾次拍片下來培養出好默契，昨天周潤發以一襲全白上衣、長垮褲，外搭牛仔外套休閒風亮相，走紳士造型的郭富城也以白襯衫、窄領帶與牛仔外套搭配，意外撞衫，兩人強調事先沒說好：「我們完全沒有套招！」

赴加拿大泰國拍攝

《無雙》講述偽鈔集團故事，周潤發、郭富城在記者會上聯手揭開製作祕密，公開鈔票上變色油墨幾可亂真的技術。為題材構思10年的導演莊文強說：「周潤發當年《英雄本色》中的小馬哥就和偽鈔集團有很大的關係。」周這次將會重現《英雄本色》小馬哥風采，戴著墨鏡、穿風衣用製作出來的假鈔點菸。

電影遠赴加拿大、泰國等地取景，講述以代號「畫家」為首的偽鈔集團，技術高超令人難辨真偽，犯罪範圍遍及全球，引起警方高度重視。電影10月5日在台上映。

(中國時報)

巴布狄倫曾邀合作披頭四 《生生》演母女 遇影后鮑起靜嚴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。