台北福華飯店 禮遇新人送機票

2018年08月03日 04:11 中國時報 何書青 報導

福華宴會廳全新改裝的270度多屏環繞場景投影系統，讓投放影片效果更震撼。（台北福華大飯店提供）

結婚是愛侶們的終身大事，挑選婚宴地點時除菜色、場地設備，專案附加價值也常是新人的考量之一，若選在假日、吉日宴客，優惠通常較平日少。台北福華大飯店今年獨創不分吉日、平假日都適用的婚宴優惠專案，少至10桌、多達50桌，皆享好禮3選1優惠，各專案都有不同好禮可選，包含機票、主題布置、婚紗包套、婚禮樂團等，最高贈禮價值高達6萬元，即日起開放訂席。

夏威夷、關島、峇里島或東京等都是台灣人愛去的旅遊熱門地點，台北福華大飯店將這些旅遊地的雙人來回機票當成結婚禮物送給新人；此外還有優質的Royal蘿亞結婚精品婚紗包套、夢幻婚布必備的上田花藝喜宴主題布置、爵士婚禮音樂現場演奏等，都在不分平假日的婚宴好禮3選1之中。

飯店分別開放福華宴會廳、蓬萊邨、金龍廳、江南春等餐廳讓新人舉辦婚宴，宴客佳餚由5星飯店主廚團隊掌廚，分別有粵菜行政總主廚蔡清南、江浙料理主廚劉宜嘉、台菜主廚王永宗等，新人可依照喜愛的菜式做選擇。

選指定日省荷包

今年還推出小桌數10桌的「愛戀永恆福華婚宴專案」，每桌僅1萬9000元起+10％，果汁無限暢飲、賓客伴手禮、紅酒、香檳、無酒精雞尾酒等一應俱全。

若看單桌價格，另款「指定日婚宴專案」最省荷包，雖是飯店所指定可挑的日期，但也有平、假日可選，每桌1萬5800元+10％起就能在福華宴會廳豪氣宴客，有沖繩島來回雙人機票、喜宴主題布置、婚禮樂團的好禮3選1。若依專案達到指定桌數，還贈送價值1萬7000元+10％的婚宴當日尊爵套房住宿1晚，附2客自助早餐，為新人整日緊湊的行程提供靜謐舒適的休息環境。

宴會廳寬敞氣派

台北福華大飯店斥資6000萬將宴會廳設備大升級，最大亮點在飯店內最寬敞、無梁柱阻礙視線的福華宴會廳，全新改裝的270度多屏環繞場景投影系統，讓投放影片的效果更加震撼，11座投影螢幕共長達80公尺，是全台婚宴場所最長的連動投影螢幕；還有由7萬顆奧地利進口水晶和16盞華麗轉燈組成的鑽石型水晶主燈，不僅氣派，更讓光影效果變換多姿。洽詢專線：（02）2700-2323轉訂席中心。

(中國時報)