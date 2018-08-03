張軒睿拍賀歲片對決舊愛

2018年08月03日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

《大三元》演員超嗨，黃仲崑（左起）昨拿起手機和曾菀婷、李沛旭、Ella和張軒睿自拍。（陳俊吉攝）

2019年賀歲片《大三元》2日舉行發布記者會，主演Ella和張軒睿在片中有感情戲，主持人黃子佼虧張：「反正現在沒有談戀愛，剛好把感情投入電影中，2個人分開都各自忙拍戲了！」

張軒睿和林明禎被周刊拍到後迅速認愛又分手，接著各自接演賀歲片，無緣情侶卻將在明年春節於大銀幕對決，分手後首露面的張軒睿表示：「祝福她，我還是會盡力做好！」Ella在旁搞笑幫忙下標：「來個甜蜜的報復！」

林明禎認為分手分得不明不白，張軒睿對此沒多解釋：「已經分開了，希望2個人的事情留給自己就好，我一直都沒有講，就是希望大家給我們空間。」李沛旭開玩笑問：「那還要繼續復仇嗎？」張說：「我不會去做傷害人的事情！」希望將記者會重點放在電影，但一聽聞有不少網友攻擊，他嚴肅澄清：「我沒有劈腿，我說真的。」

Ella讚李沛旭結實

Ella和張軒睿挑戰11歲差的姊弟戀，但Ella不擔心，自嘲說：「反正現在和誰演都姊弟戀。」笑稱剪劉海就是為降低視覺年齡，2人還將演出戶外「坦誠相見」的清涼戲，不過Ella目前由老公擔任經紀人，對戲時不擔心老公在旁「監督」？她甜蜜表示張軒睿的身高剛好和老公相似，很有投入感。李沛旭飾演調教張軒睿的舞男，Ella大讚他肌肉結實，「手臂跟頭一樣大，好像有3顆頭！」該片預計10月殺青。

(中國時報)