明日花綺羅獻女體壽司

明日花綺羅昨爆乳穿比基尼，趴在迴轉壽司檯上擺出性感Pose。（蘇蔓攝）

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中國時報
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17位女優將會在成人展上跟粉絲們互動。（蘇蔓攝）

「TRE台北國際成人展」2日舉行展前記者會，「暗黑潮流女神」明日花綺羅、「新科AV奧斯卡影后」橋本有菜、「AV救世主」高橋聖子、「AV最強Body」Julia、「E奶蕾絲邊女王」椎名空、「暗黑全民偶像」友田彩也香等6大日本天后級AV女優合體亮相，登上展場新設計的「美體壽司迴轉檯」化身女體壽司。

明日花綺羅登場時不停倒奶露深V事業線，縱橫AV界逾10年的她，自認久占AV圈鰲頭的原因是：「不管任何工作都會努力完成，也追隨時尚腳步，去年還學唱Rap，最重要的是感謝粉絲應援。」

看到巨型迴轉壽司檯，明日花綺羅說自己最愛吃壽司，還想要跟著一起轉；高橋聖子則說最喜歡吃蝦子，想跟巨型蝦子一樣給粉絲拍；橋本有菜害羞說：「會扮演好壽司的角色，美美地讓粉絲品嘗。」友田彩也香承諾：「我會是活潑的壽司，會一直換姿勢來吸引大家。」而椎名空表示這是新挑戰。

泡泡浴鹹溼惹火

台灣代表由「情色教主」雪碧攜安希、張語昕、ivy、辛尤里、珍琳等JKF女郎亮相，雪碧說：「會使出3種方式和粉絲交流，眼神交流、肢體交流、靈魂交流（神交），讓粉絲有開心的感覺。」現場另一亮點是Jvid Girls羽沫、萬姊泡泡浴鹹溼體驗，羽沫大膽上空入浴，僅靠亮片貼紙遮兩點，相當惹火。

(中國時報)

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