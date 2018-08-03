房思瑜深蹲塑身形

Folli Follie Style Bonding系列腕表，表盤採用水晶石設計，可搭配多色皮革表帶或白色陶瓷表帶，8390元。（Folli Follie提供）

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中國時報
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Folli Follie MY FF系列項鍊，3190元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Heart4Heart Pave系列手環，5790元。（Folli Follie提供）
房思瑜剛出新書《房式深蹲》熱賣，成為暢銷作家，拍攝時展先俐落、個性感，Folli Follie Style Bonding系列腕表6890元，Miss Heart4Heart系列項鍊（黑、銀）皆7790元、戒指2790元、手鍊2890元，My FF系列手環3490元、Star Flower系列耳環4290元，身旁是Club Riviera系列肩背包5990元。（服裝提供／vanessabruno、JOJ PHOTO攝）
房思瑜展現清新自然的一面，Folli Follie Big Moments系列腕表1萬290元，Playful Emotions系列項鍊8350元、耳環4690元，My FF系列手環3890元、手鍊3490元，拿Club Riviera系列肩背包7790元。（服裝提供／vanessabruno、JOJ PHOTO攝）
Folli Follie Wonderfly系列耳環，2190元。（Folli Follie提供）

房思瑜（房子）曾是肉鬆的「泡芙人」，試過各樣方法練線條，找到持續運動的祕訣，上月27日推出新書《房式深蹲》分享心得，拿下博客來網路書店預購冠軍，她身材纖瘦，穿vanessabruno女裝、佩戴Folli Follie腕表和輕珠寶，展現清新、柔美和俐落、個性兩種美感。

談感情 順其自然

她曾用激烈方式瘦身，像是不吃東西或只吃少許生菜，期望追求竹竿般的身形，後來也爬山或上健身房接觸瑜伽等運動，花3、4年發覺全身性的深蹲運動最適合她，可訓練肌肉、也可在家做，能練出緊實線條和翹臀。

她對運動很堅持，一個禮拜可運動3至4天；談到近日與印尼中亞銀行股東的孫子Giorgio Antonio C傳出熱戀，她臉龐笑意微牽，覺得遠距離戀愛「順其自然」就好，她認為自己常聽好友傾吐心事，或當男性友人送禮告白的軍師，自己在戀愛時沒那麼細膩、想得很簡單，「相處時開心、做自己最重要」。

穿衣著 俐落休閒

她私下大喇喇，這次穿的條紋褲裝符合她偏好運動休閒或俐落的風格，把日系的白、藍配色，穿出法式的女人味；搭配飾品時她喜歡疊戴2個手環或手鍊表現層次感，「當服飾簡單中性時，配飾可讓整體更有型。」

房子戴的Folli Follie腕表和輕珠寶系列風格都會、時尚，具設計感且實搭性強，Big Moments腕表是女性專用的時尚運動系列計時碼表，率性大方不失女性魅力；Style Bonding腕表適合優雅迷人的女性。My FF系列擷取品牌雙字母巧妙設計、Heart4Heart Pave系列則採用經典四葉草圖騰，兩系列輕珠寶各自帶出簡約與華麗的美感。

(中國時報)

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