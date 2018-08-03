周董勝出關鍵 人如品牌天生敢為

周杰倫代言帝舵表，更加鞏固他在國際的天王地位。（Tudor提供）

友善列印
中國時報
報導
帝舵表全球賣翻天的紅藍雙色表圈Black Bay GMT腕表，全台排隊等貨名單落落長，12萬1000元。（Tudor提供）
帝舵表貝克漢代言的Black Bay S&G鋼和金系列腕表，今年推出黃金表盤奢華版，14萬5000元。（Tudor提供）
周杰倫代言的帝舵表1926系列腕表售價5萬元起跳，為入門表款，有鑽腕表10萬1000元。（Tudor提供）

帝舵表（Tudor）近幾年積極轉型，去年更打破「不用明星代言」的傳統，先後聘用貝克漢、女神卡卡（Lady Gaga）擔任代言人，營造年輕、有活力的品牌形象。有了歐洲的貝克漢、美國的女神卡卡，帝舵表為了搶攻亞洲市場，在亞洲各大天王天后中挑選合適的對象，最後由周杰倫勝出。

據了解，帝舵表在挑選代言人選時，不僅只考慮到人氣、國際知名度，更重要的是要有才華，還要帶一點個性，這才符合「天生敢為」（Born to Dare）的品牌精神，光是這個條件就刷掉一堆奶油小生和清純玉女，最後由帶有搖滾叛逆風格的周杰倫勝出，成為品牌　第3位全球代言人，位階與貝克漢、女神卡卡等同，稱得上是台灣人的驕傲。

帝舵表昨日發表年度新表，其中全球賣翻天的紅藍雙色表圈BlackBay GMT腕表是最受矚目的焦點，台灣排隊等貨名單落落長，據悉已超過百張。去年貝克漢代言廣告款Black Bay S&G鋼和金系列腕表，同樣也是人氣表款，今年推出金色表盤的奢華版，嘻哈潮味十足，更添時尚。

至於周杰倫在廣告中佩戴的1926系列腕表，是品牌全新推出的入門表款，售價壓至5萬元起跳，不僅售價更有競爭力，且是周董代言款，預期也將在台掀起熱銷。

(中國時報)

房思瑜深蹲塑身形

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。