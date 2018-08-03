台灣大攜手《與神同行》myVideo直播活動同歡

2018年08月03日 04:11 中國時報 陳大任 報導

myVideo用戶只要今（3日）中午12點前，上台灣大臉書粉絲團完成指定任務，就有機會獲得一票難求的《與神同行：最終審判》8月7日特映場雙人電影票。（台灣大提供）

曾創下台灣電影史上韓國電影最高票房紀錄，更榮登myVideo 2018上半年付費電影排行榜冠軍的《與神同行》，將推出續集《與神同行：最終審判》，台灣大不但取得獨家合作，更將於8月8日首映當天，在myVideo獨家開放預購《與神同行：最終審判》數位珍藏版，滿足影迷珍藏渴望。

新片預告 15萬人次爭睹

myVideo表示，《與神同行》人氣之高，曾帶動myVideo數位珍藏版銷量成長近4成，成績大幅領先其他OTT平台，因而獲片商青睞主動洽詢合作。為回應廣大影迷企盼，7月中旬myVideo APP及Facebook粉絲團特別搶先48小時，釋出《與神同行：最終審判》2分多鐘的獨家卡司預告，短短48小時內即吸引超過15萬人次觀看及超過3000人分享。

觀看前作 抽雙人電影券

8月5日下午6點起將全程直播《與神同行：最終審判》紅毯見面會，粉絲可於myVideo APP、「myVideo影音隨看」FB粉絲團或官方YouTube觀看巨星風采，為方便粉絲即刻掌握《與神同行：最終審判》現場直播最新訊息，myVideo也提供貼心服務，可透過私訊myVideo FB粉絲團，輸入「預約直播」，當myVideo直播開始，將透過FB私訊立即通知。

活動當天導演金容華、「江林公子」河正宇、「日值使者」朱智勛、「月值使者」金香起、「成造神」馬東石、「貴人」金東旭等都將出席，堪稱有史以來最豪華韓國電影訪台演員陣容！8月6日上午11點起的電影記者會，即使粉絲無法親臨現場，也能透過myVideo直播一睹導演及演員們的親民互動及第一手訪談內容。

為了回饋myVideo會員，即日起透過myVideo APP、電腦版、或凱擘大寬頻/台灣大寬頻機上盒觀看前作《與神同行》，還有機會抽到限量75組的《與神同行：最終審判》雙人電影交換券。

(中國時報)