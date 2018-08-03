台北好時尚啟動 服裝秀、實驗場域接力登場

2018年08月03日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

第6屆「台北好時尚」昨在台北市府產發局局長林崇傑（右二）、台灣服飾設計師協會副理事長溫筱鴻（左二）及台北市議員許淑華（右一）等人共同見證下正式啟動。（台灣服飾設計師協會提供）

由台北市府產業發展局與台灣服飾設計師協會合作下舉辦的第6屆「台北好時尚」，昨（2日）在市府產發局局長林崇傑、台灣服飾設計師協會副理事長溫筱鴻及台北市議員許淑華等人共同見證下正式啟動。

身為活動中重頭戲的「台北TOP時裝設計大賽」，曾培育出周裕穎、汪俐伶等不少知名國內設計師，今年特別以「Fashion Art Taipei」為主題，展現時尚中的藝術張力。而將於8月16日舉行的決賽盛事，特選在饒富城市代表性的圓山大飯店舉行，12位入圍設計師外，更聚集歷屆金獎得主獻上精采展演，令活動更具可看性。

活動還邀請時尚插畫家Stella Lai、造型師Judy Chou周筱筑合作，周筱筑在記者會上，還大方展示了與新銳攝影師呂旺龍一起創作的圖像T恤，並以手機為工具，演繹數位世代中人人皆可成為藝術家的獨到思維。主打整合產學資源的「台北好時尚，實驗場域」，亦隨之於永樂市場4樓揭幕，希望透過連結7所設計院校和布業批發、零售等產業，為台北再添多彩時尚光景。

(中國時報)