張天欽事件重創威信 促轉會砍掉重練 重建公信力

2018年09月18日 04:10 中國時報 周毓翔

「張天欽事件」重創促轉會威信，一個要負責推動轉型正義的機構，竟然有人動歪腦筋，打算擅用公家資源搞政治鬥爭，而張天欽跟那場會議只不過是冰山一角，促轉會裡頭還有多少張天欽們？為了服眾，恢復公信力，促轉會第一步要做的事，就是砍掉重練。

搞政治鬥爭 起步摔大跤

促轉會主委黃煌雄是藍綠都敬重的人物，是黨外運動的先驅，也是考究台灣歷史的重量級學者。他昨被指控為「東廠公公」，語塞落淚，其委屈可想而知，民進黨執政後太多「張天欽們」為了個人或政黨利益而蒙蔽了雙眼，令對國家相當重要的轉型正義，剛要起步就摔了一大跤。

如今促轉會，公信力已蕩然無存，誰能保證張天欽辭職後，整個促轉會就能夠秉公運作？且轉型正義的重點是真相與和解，為了要和解，屏除「疑慮」難道不是促轉會該先做的事？黃主委一世英名也不該陪葬於此，作為藍綠都敬重的人物，主動重建促轉會，才是推動轉型正義第一步。

主動改組 推動轉型正義

如果促轉會能夠改組，記取張天欽事件教訓，國民黨或泛藍學者也應該主動參與，因為促轉會與黨產會之所以如此失敗，最主要原因就是國民黨沒有參與，讓有「邪心邪念」的民進黨人動起歪腦筋，把促轉會視為輔選的工具，才會讓「轉型正義」蒙塵。

藍綠惡鬥結果讓「轉型正義」徒然淪為鬥爭工具。依《促轉條例》、《不當黨產條例》都規定委員會成員依政黨比例組成，但由於國民黨拒絕參與，因此實際成員不是民進黨員就是前民進黨員或是親綠學者，如此結構只能怪民進黨嗎？國民黨當然也有責任，國民黨人為了不被同黨人貼標籤是「叛徒」，而拒絕加入，自然就少了溝通跟澄清的機會。

白色恐怖時期除了政府迫害人民的事證外，當時省籍鬥爭也相當嚴重，也有無辜外省人被本省人殺害，這些事情藍營應該要挺身而出，在促轉會裡辯論那段歷史，並指出哪些是確實該檢討認錯，哪些是被汙衊栽贓。

藍綠聯手 才能真正和解

國民黨不要一昧怪罪民進黨把黨產會、促轉會當成政治提款機，她就沒有責任嗎？她還不是刻意塑造被打壓氛圍，再強化深藍選民共抗民進黨的激進心理？

台灣不能再被這無止盡的意識形態對立給綁架了，這仇恨的心結需要藍綠一起解，只有藍綠聯手才有可能做到真正和解。

(中國時報)