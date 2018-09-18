藍委要廢促轉會 清查張天欽們

2018年09月18日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團書記長曾銘宗昨率藍委到促轉會踢館，主張廢除促轉會。藍委賴士葆表示，促轉會是個違憲的東廠機關，國民黨也同意推動轉型正義，事實上，只要透過現有司法程序與修法強化相關法律皆可達成。

曾銘宗主張要廢除促轉會，因促轉會自認為東廠的那一刻，公信力已經蕩然無存，國民黨贊成有轉型正義，但是由促轉會推動已經不適合，在廢除促轉會前，促轉會應該也要全面停止運作，且促轉會應該要全面清查促轉會裡面的「張天欽們」。

藍委費鴻泰批評，促轉會根本是假借民主之名搞反民主，完全走向獨裁，聽張天欽開會錄音帶內容就知道，這種討論已不是第一次，有一群人要挑戰主委黃煌雄，企圖用促轉會搞清算搞鬥爭，為了選舉抹黑別人。

賴士葆表示，促轉會已經對外承認是「東廠」，既然是東廠，那怎麼改組就沒有太大意義，改來改去還是「東廠」，只是從張公公換成「X公公」而已。促轉會所要處理的平復司法不法、賠償、開放政治檔案等等，其實只要透過現有司法程序與修法強化相關法律皆可達成。

賴士葆建議，在被害人賠償及恢復名義部分，應該由政府主導，目前台灣白色恐怖及二二八補償條例應可以擴大適用範圍，直至台灣1992年國會全面改選前的政治犯皆適用，並將二二八補償條例等皆正名為賠償條例。

至於政府官員當時扮演加害者部分，賴士葆認為，追究責任的部分應該由法院審理，依據証據進行調查及審判，若當事人已死亡者，依法治原則處理。

至於公開政治檔案，賴士葆認為民進黨政府可以公開歷史檔案，並成立白色恐怖歷史檔案館，定期舉辦研討會及展覽，以確立當代對過去歷史錯誤的反省。其檔案內容原則上交由歷史學者研究，若牽涉當事人或及其後代，有權閱卷相關資料。

賴士葆表示，促轉會廢除後根本不會損及過去被害者平反權益，促轉會透過違憲的做法，等於是用新獨裁反省舊獨裁。因此才會衍生張天欽事件，張天欽不是個案，而是機構濫權的結果。

(中國時報)