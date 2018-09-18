蔡碧仲人事案 兩度跳過部長

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳志賢 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院指派前法務部政次蔡碧仲代理花蓮縣長，跌破各界眼鏡，其實蔡並非民進黨黨員，甚至曾加入國民黨，但他因長期為綠營縣市長打官司，累積人脈，深受綠營高層器重，他接法務部政次、代理花蓮縣長，人事案更是兩度「跳過」上司法務部長，「政治任命」意味濃厚。

御用王牌律師 號南霸天

蔡碧仲司法官25期結業，當過8年檢察官，執業律師20多年，有律師界「南霸天」之稱，也曾盛傳「北顧立雄、南蔡碧仲」。嘉義地區政商人士有訴訟多找他處理，也曾幫綠營蘇治芬、陳明文及張花冠等人打官司，長期累積人脈，與綠營關係良好，被視為御用王牌大律師，其妻黃淑英今年3月更接任嘉義市小英之友會理事長，由此可見蔡碧仲一家與民進黨關係深厚。但他並不是民進黨員，早年還曾加入國民黨，因為沒有繳黨費，黨部也沒催繳，一度是失聯黨員，目前是無黨籍。

2016年11月，蔡向媒體表示他將接任法務部政務次長，隨即遭法務部高層發聲明稿否認，不到1個月，總統府發布人事令「打臉」法務部，證實蔡接任政次，法務部高層很尷尬。

了解綠營想法 獲派代理

同樣地，這回行政院指派蔡碧仲代理花蓮縣長，從徵詢到定案，法務部長蔡清祥也是事後才被告知，並因蔡辭意甚堅，立即批准其辭呈。

蔡碧仲任職法務部政次期間，兼任行政院洗錢防制辦公室主任，負責督導年底APG洗錢評鑑，責任重大，足見小英政府對他的器重。

蔡為人熱情、性格豪爽，積極參與法務部所屬活動，在部內風評不差，他在法務部相關業務平時不出鋒頭，鮮少引起外界注意，卻在教育部跨部會諮詢會議中代表法務部出席時，提出台大校長當選人管中閔兼任獨董的爭議，而被外界稱為「拔管大將」，讓他始料未及。

么子不幸猝逝 性格丕變

前法務部長邱太三曾說，找蔡接政次，是因蔡長期擔任民進黨籍縣市長的法律顧問，「比較能理解和了解執政黨的想法」。這似乎正可以解釋行政院為何指派蔡接任代理花蓮縣長的原因。

與蔡碧仲熟悉的地方人士透露，蔡原本個性還算活潑、幽默，但念高中的么子在2012年猝逝後，痛失愛子讓蔡碧仲的性格似乎有了極大轉變。

蔡碧仲友人形容，現在的蔡碧仲經常鬱鬱寡歡，更因喪子之痛投入人生哲學追求之路，言談常常充滿哲理，今年還出版《世間如鏡－以子為師》著作，談他如何走出失去愛子的痛苦。

(中國時報)