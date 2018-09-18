花蓮選舉 瀰漫綠色恐怖

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中國時報

花蓮縣前縣長傅崐萁因合機炒股案遭判刑解職，行政院破天荒派任法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，並於昨天宣誓就職。蔡是首位檢調體系出身的縣長，不過，花蓮鄉親對他的「歡迎」，是以「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣政府」、「綠色恐怖」來形容，並表達對此人事的疑慮與不滿。

花蓮人會有這些反映，並非沒有道理，行政院對代理縣長人選的決定，乃至最高法院駁回傅崐萁上訴的時間，太「深澳」也太充滿「創意」！

攤開蔡碧仲的資歷，他和花蓮幾乎毫無淵源，做過檢察官、律師，論行政經驗，顯然也有限，反倒是他與深綠的背景及「拔管」的「政績」，卻是路人皆知。

因此，這項政治布局，瀰漫濃濃的選舉味，憂心「司法服務政治」；誠如蔡碧仲所言，他希望3個月後能選出一個在他離開後，可以繼續主持縣政的適當候選人，就是他努力的目標。

民進黨派出政治色彩強烈的「拔管」大將擔任花蓮縣代理縣長，而且目的是努力選出未來主持縣政的適當人選，比較像是輔選幹部，尤其在促轉會被踢爆淪為選戰辦公室，拿國家機器的公權力大喇喇介入選舉的敏感時刻。

藍營不免憂心這項人事安排就是針對國民黨縣長參選人徐榛蔚，要在選舉過程「清算」縣政府，質疑蔡碧仲是否就是還藏在蔡英文政府裡，次長級的「張天欽們」？花蓮縣政府會不會成為綠營的選戰側翼，也來「操弄」一下？讓年底選舉也搞「轉型正義」？不僅花蓮縣民，全國都關注。

(中國時報)

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