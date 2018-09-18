田智宣愛將 陳志強接任民政處長

「花蓮傳奇」前市長田智宣「愛將」陳志強陳志強。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣代理縣長蔡碧仲第一張人事命令，宣布民政處長由民進黨「花蓮傳奇」前市長田智宣「愛將」陳志強接任，陳追隨田智宣多年，為田的得力助手，曾創下民進黨在吉安鄉、花蓮市執政和連任紀錄。對於接掌民政處長，陳僅低調表示，首要是做好選務工作，讓選舉順利推動。

陳志強擔任公職30多年，不但輔佐田智宣為民進黨拿下吉安鄉長，當選後更被拔擢為主任秘書，被視為田的「頭號大將」，田智宣任期屆滿轉戰花蓮市長，再度為選戰操盤獻策，成功讓藍天變綠地，打贏花蓮市長一戰，首創綠營拿下吉安鄉、花蓮市執政的空前紀錄。

2年前田智宣因病驟逝，花蓮縣府前民政處長周傑民代理花蓮市長後，將陳志強降調為秘書，民進黨徵召田的遺孀張美慧披掛上陣，再度借重陳志強選戰能力，可惜最後補選以千票之差敗給魏嘉賢，陳在同年10月3日選擇退休，隨後被立委蕭美琴延攬為辦公室執行長迄今。

值得一提的是，周傑民代理市長時，接替陳擔任主祕的是當時縣府民政處副處長蕭明甲，後來蕭才又回縣府擔任民政處長。隨著蔡碧仲昨天上任代理縣長，6名退職的政務官局處首長中，陳志強接掌的職務，正好是原先民政處長蕭明甲的位子，陳、蕭兩人的角色再度對換。

不過，花蓮縣政府20位局處首長，除了副縣長蔡運煌，包括衛生局長李宏滿、行研處長林金虎、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文及客家處長賴錦昌等人一併退職，現再傳社會、農業、文化及地政處長也有意離去，蔡碧仲未來人事布局引發關切。

(中國時報)

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