開大門卻挑案審 惹服務政治罵名

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中國時報

大法官雖是總統提名，但經立法院審查通過後，就應該服膺並捍衛憲法，大法官審案未來將改革成司法化、法庭化，且放寬釋憲門檻，基於此時代潮流及社會趨勢，大法官們不該有政治考量、戴有色眼鏡，挑案來審，選擇性關起釋憲大門，如同前司法院長翁岳生所言，大法官須依良知判斷，更要對歷史負責。

這兩年，國內政局因為相關改革法案，屢屢出現陳抗，釋憲成為解決紛爭的平和手段，但目前包括軍公教年改、前瞻法案、不當黨產條例三大法案，由監察委員、立法委員及法官等聲請釋憲共有9案，其中有3案因遭大法官會議認定不符合受理程序，在憲法法庭大門外遭封殺，另外6案目前仍在排隊待審查。

其中，在野黨立委對前瞻法案提出的釋憲，已超過1/3的聲請門檻，不料，大法官會議卻用放大鏡解釋，找來立法院的開會紀錄，認定有立委表決不在場而決議不受理；花蓮縣等地方政府年改釋憲，也被雞蛋挑骨頭遭打槍。

就連監察院提出的不當黨產釋憲案，大法官會議也召開說明會嚴格審查，讓監察院可不可以聲請釋憲都成為法律爭點，這樣嚴苛的檢視，讓在野黨立委現在只能被迫「遵守遊戲規定」，對於欲釋憲的法案在立院審查時，千萬別離開座位，以免日後被找麻煩。

憲法權威、司法院院長許宗力曾公開批評目前大法官審案制度有諸多問題及缺失，並且草擬新法送交立法院立法，同時也放寬大法官釋憲及評議決定的門檻，雖說新法尚未實施，但大法官理應朝向這樣理念放寬心胸，讓法律案件進入實體審理。

台灣社會因年改及黨產等引發爭議，紛擾不休，執政黨挾持席次優勢所通過的立法，是否有違憲之虞，大法官身為憲法守護者，更是司法救濟的最後希望，有義務，更有責任釐清爭議，如一味拒之門外，將惹為政治服務罵名。

(中國時報)

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