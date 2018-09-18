最忙顧問 蒲澤春奔波全台拚募兵

為了募兵全台走透透，蒲澤春（中）替「戰略顧問」重新賦予新意。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

一般人認為總統府戰略顧問是個閒缺，不過，今年3月1日由國防部副部長轉任戰略顧問的蒲澤春上將，卻給了這個職位新意。蒲澤春接任戰略顧問之後，為了國軍募兵，穿著三星上將的海軍軍服，全台學校走透透，北中南和東部，都有他的身影，成為最拚的戰略顧問。

一位國防部官員說，蒲澤春在擔任副總長與副部長時，開始督導國軍招募，幾乎跑遍各大專院校與高中職校，調為戰略顧問後，仍願意幫忙，因此現在學校招募工作，人事次長室也都請他協助。這位官員說，以往的確沒有見過戰略顧問這麼做的。

據了解，蒲澤春在擔任副參謀總長期間即做示範，是國軍第一位走進學校招募的三星上將；今年3月蒲澤春轉任戰略顧問，交接前，仍持續校園招募工作，前去花蓮拜訪大專院校，交接後，隨即又前往北部學校進行招募工作，完全無縫接軌。

以這個月為例，根據軍方媒體的報導，9月初蒲澤春主持「桃園地區高中職校國防培育班」簽約，暨107-2梯ROTC績優學校頒獎典禮，並拜會治平高中，代表國防部長嚴德發，對相關學校支持募兵推動，表達最誠摯的謝意。

據了解，為補充基層部隊初官來源，國防部自去年1月委託民間大學辦理「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」甄選及訓練，即由蒲澤春負責推動，去年有195員加入，今年更增加到560員，頗見成效。

(中國時報)

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