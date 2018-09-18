戰略顧問 曾被戲稱不顧不問

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中國時報

總統府現有5位戰略問，分別是劉和謙、林鎮夷、霍守業、鄭德美與蒲澤春，都是現役上將。以前，戰略顧問滿街走，最多時有10餘位，軍中亦曾戲稱，戰略顧問是不顧不問，只是個酬庸頭銜。

到馬政府時期，將戰略顧問精簡至5～7位，其中，劉和謙、林鎮夷、霍守業等3位四星上將為固定名額，三星上將，只有2～4人，可以在軍職交棒後，獲聘戰略顧問。總統府戰略顧問編制有15人，蔡英文總統上任後，延續精簡政策，因此現只有5人。

戰略顧問這個職位，本來只是隨手人情。一個將官升上將後，做了2、3個職位，到了該交棒的時候，就改聘戰略顧問，算是離開軍中的「伴手禮」。由於是順水人情，無形中，上將離開軍中，就去當一段時間的戰略顧問職，也變為不成文慣例。

當戰略顧問的好處，有配車，曾有戰略顧問受到總統特別禮遇，在總統府還有間小辦公室，此外，戰略顧問由於是現役，仍保有「鹹魚翻身」機會，例如劉和謙與霍守業，都是由戰略顧問升任參謀總長，並晉升為四星上將。

此外，也真有些戰略顧問會針對建軍問題，寫信給總統，提出建言。每逢年節，總統也會宴請軍中大老與戰略顧問。陳水扁和馬英九，也都出過建軍題目，請戰略顧問交書面報告，算是徵詢。

現今國軍將官員額大幅縮編，戰略顧問又只是個虛名，除了軍人自己當回事，少幾個或多幾個戰略顧問，外界根本沒太在意。更何況，參謀總長已降編為三星上將，即使當了戰略顧問，也難再有翻身機會。因此，雖大幅精減員額，也未受到外界關注。

(中國時報)

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