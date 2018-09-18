2018年09月18日 04:10 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，下午搭機返抵桃園機場，而蘇啟誠的骨灰也在晚間由家屬低調帶回。

強颱燕子本月4日重創日本關西地區，導致關西機場受損關閉，滯留日本的台灣旅客爆料外館沒有做好國人緊急協助，在外交部要求檢討下，各方壓力湧向我駐大阪辦事處，處長蘇啟誠於14日在官邸留下遺書，提及對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦，自戕結束生命，享壽61歲。

據了解，蘇啟誠的告別式於昨天上午在日本大阪舉辦，蘇家親友均前往出席，母親、三弟在儀式結束後，下午就搭機返台。蘇啟誠的母親已高齡91歲，外交部人員因擔心她的身體狀況，已先安排電動車在入境長廊等候，但蘇母身體硬朗並未搭電動車，下機後就快速步行通關入境，而蘇啟誠的骨灰並未同機運送回台。

原本外傳大阪關西機場航班起降尚未全面恢復影響，所以蘇啟誠家人要帶著骨灰搭乘的航班還無法確定，但在昨天晚間8時30分許，蘇啟誠的親友、兒子搭乘華航CI173班機自大阪返台，3名親友率先下機，在外交部機場辦事處人員陪同下先通關入境，並於入境大廳內聯絡接機車輛，蘇啟誠的兒子則晚了20分鐘後，才在一名年長親友陪同下心翼翼的抱著蘇啟誠的骨灰低調入境，他帶著帽子、口罩、著深色衣物，抱著骨灰罈前往車道搭車，全程不發一語，在與外頭等候家屬會合後，隨即上車離去。

(中國時報)