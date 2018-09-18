子彈不多 陸學者憂全盤皆輸

2018年09月18日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普將對大陸祭出新一輪加徵關稅手段。有大陸學者發出警告，北京反擊美國的子彈已經不多了，尤須正視大陸經濟面臨的嚴峻金融風險，一旦出問題會「全盤皆輸」。

大陸著名經濟學家、清華大學教授魏傑7日發表題為《關於中國當前熱點經濟問題的解讀》演講，官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」15日加以轉載，並稱其是對陸美貿易戰與大陸金融風險兩大問題的「權威解讀」。

魏傑指出，雖然貿易戰就經濟影響本身來講不是太大，但是情緒影響非常大。比如：「只要美國一加關稅，第二天大陸股市一定大跌。」情緒一旦影響嚴重，就會傳染到別的領域，那就不僅僅是貿易戰的領域。

受川普準備啟動新關稅計畫影響，陸股上證綜合指數18日就下挫1.1％，收在2,651.79點，創下近4年新低，此前收盤低點為2014年11月27日的2,630.49點。

而談到下一步怎麼打貿易戰，魏傑指出，陸方的戰略是「你們要打，我們就反擊」，但他提醒，美國對大陸出口只1300億美元，「我們實際上就剩下700億美金左右，…我們反擊它，實際上子彈已經不多了。」

魏傑的演講重心在於金融問題，分析顯示大陸面臨的形勢嚴峻，他認為首須穩住外匯。「外匯不能出問題，外匯一旦出問題，我們將全盤皆輸」。

魏傑指出，2017年大陸國內生產總值（GDP）是82兆人民幣，乘以250％就是全社會負債，現在大陸的負債總量大約210兆元人民幣，遠遠超過國際紅色警戒線。「有人算過，槓桿率超過GDP總量270％，將會引爆一場金融風險，導致大陸經濟最少倒退5到10年。」他說，北京當局面臨的挑戰是，須去槓桿但不能過度，否則會崩盤。

魏傑警告，包括2018、2019、2020等未來3年金融形勢嚴重，但「最起碼今年爆發不了，就剩下幾個月了。」他認為只要這3年不爆發金融危機，就會推動大陸社會的發展。他說，只要措施得當，「大陸一定能逃過這一劫」。

(中國時報)