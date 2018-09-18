縣市環保拚高下 台中市掄元

2018年09月18日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台灣環保聯盟昨公布2017年度22縣市環保施政評量報告，聯盟會長劉志堅表示，在能源轉型、公害防制、環境治理、公眾參與四個面相，僅台中市、桃園市、新北市都獲得A級。若以總得分來看，台中市83分掄元，桃園市82分居次，新北市79分第三。而在環境治理、公眾參與這兩方面，台中市均獲20分滿分。

27個環團 評量指標達57項

劉志堅說，台灣環保聯盟等27個環團從2014年11月29日縣市長九合一選舉起，即提出有關環境永續的20項共同訴求，經多數縣市長候選人同意納入競選政見，再進行追蹤、檢視各縣市表現，評量指標多達57項。今年是連續第三年發布結果，感謝絕大多數縣市政府的配合。

能源轉型方面，雲林以25分（滿分30分）拔得頭籌，台中、桃園同為23分居次；但以總綠能發電容量來看，雲林、彰化、屏東、台南、高雄、台中ˋ桃園已各有200MW的裝置容量。

公害防制上，看守台灣協會祕書長謝和霖表示，新北、台北表現最佳，拿到24分（滿分30分），其次是高雄、桃園（22分），台中20分排第三。謝和霖說，台中並未實施總量管制，但透過加嚴標準管制中火等大型固定汙染源，並要求廠商把燒煤鍋爐改為燃氣。

環境治理方面，僅台中市獲滿分20分，東海大學教授陳炳煌說，台中市擅長運用《地方自治條例》。如禁止基改食物進入校園，各縣市大都已依《學校衛生法》第23條百分百達成，台中更訂定《台中市學校午餐自治條例》，其要求更為落實。

環境治理 中市獲滿分20分

至於公民參與方面，靜宜大學教授顏瓊芬認為，像舉辦公聽會等方式六都均能落實執行，也都拿下滿分20分。

最後劉志堅總結此次評量結果，A級（優良）：台中市、桃園市、新北市、台北市、高雄市、宜蘭縣。B級（佳）：台南市、雲林縣、彰化縣、新竹縣、基隆市、台東縣。C級（普通）：嘉義市、金門縣，澎湖縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣、苗栗縣、連江縣。不願參加評比（F級）：花蓮縣、新竹市，因並未提送資料。

(中國時報)