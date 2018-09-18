勇奪4A佳績 台中努力市民有感

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市在2017年環保施政評量獲得4A級「優良」佳績，並以總評分83分勇奪全國22縣市第1名。台灣環境保護聯盟特別肯定台中市兩項空汙管制措施，包括台中火力發電廠減煤及汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐；台中市政府環保局對此表示感謝，市府多管齊下改善空汙，積極推動各項創新的空汙防制策略，改善成效也逐漸展現。

台中市府訂定《管制生煤自治條例》，大砍台中火力發電廠生煤用量500萬噸（24％）及加嚴排放標準，獎勵補助企業將燃油鍋爐改為燃氣，三分之一的工業鍋爐已改成使用低汙染的天然氣；更成立檢警環平台加強查緝不法排放工廠，讓台中細懸浮微粒PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，市府的努力讓民眾有感。

台中市府環保局長白智榮指出，過去3年多以來，由市長林佳龍擔任召集人，邀集各局處、專家學者及民間團體共同研商，找出各種空汙成因加以改善，擬定86項空汙減量行動方案，其中更有19項為全國領先或首創措施。

其中，包括落實《管制生煤自治條例》，刪減中火生煤使用量500萬公噸；推動工業鍋爐燃油改燃天然氣；補助二行程機車汰換等，數量從2014年的30萬輛，淘汰至今剩10萬餘輛，淘汰總量近三分之二。

台中市府大力發展大眾綠色運輸，如淘汰老舊柴油公車改用電動巴士、「自行車369計畫」也已達標，以及公車免費10公里鼓勵搭乘，年運量達1億3500萬多人次；推動環保祭祀新文化「四少一功德」，寺廟1爐1香政策，1年可減少焚燒約2億3000萬枝香，紙錢減量及集中燃燒更高達4000公噸左右。

白智榮強調，在各界與市府共同努力下，台中PM2.5的平均濃度自2014年27μg/m3逐年改善，至2017年20.2μg/m3，已優於全國平均，近3年來已大幅減少25％，為歷年最好的成績。

台中市環保局沿用嚴格舊標準的紫爆天數，2017年更僅有24天，創下近8年來新低，感謝NGO團體肯定，將持續為改善空品與提升環境品質而努力。

(中國時報)

縣市環保拚高下 台中市掄元 民眾盼統一 首次超越維持現狀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。