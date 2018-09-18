同婚公投47％表興趣 衝擊年底選情

2018年09月18日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

同婚議題將在年底「公投綁大選」，台灣民意基金會昨天公布民調，高達47％民眾表明可能為該議題去投票。由於年輕且高教育程度選民對該公投案有高度興趣，預估將增強地方選舉投票誘因，並迫使政黨表態，對選情帶來意想不到的衝擊。

年底公投綁大選態勢明朗，中選會迄今已收到10項公投提案，在同婚相關議題上，反同團體推出「婚姻定義」、「適齡性平教育」、「婚姻以民法以外形式規範同性結合」三項公投，挺同團體則提出「婚姻平權」與「性平教育」公投。

台灣民意基金會昨天公布「同性婚姻相關議題公投案」投票意向問卷調查，詢問民眾「同性婚姻合法化近年來成為台灣社會關心的議題，有人贊成，也有人反對。今年11月24選舉投票日，就有好幾項公投案跟這項議題有關。請問您到時候會不會為了這個議題去投公投票？」。

結果顯示，有28.2％民眾表示「一定會去投」，19％「可能會去投」，20.8％「可能不會去投」，28.4％「絕對不會去投」，另有3.7％沒意見或不知道。

他說，換言之，對11月底這次所謂「公投綁大選」，特別針對同性婚姻這部份，可能會出席投票的人預估將不低於4成7，選民參與將相當踴躍。

由於年輕且高教育程度選民對「同性婚姻相關議題公投案」有高度興趣，游盈隆分析認為，很可能因而增強地方選舉投票的意願，意外提高整體投票率，對選情也會帶來意想不到的衝擊。

(中國時報)