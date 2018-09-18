準公幼數 台東澎湖金門掛蛋

2018年09月18日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部17日表示「準公共幼兒園」政策至9月15日止，共200家私立幼兒園加入，達符合條件幼兒園的26.2％，約2.1萬個小朋友受惠；另有27家私幼正申請加入中。不過台東縣、澎湖縣和金門縣等3縣的簽約園所目前仍「掛零」。

在準公共幼兒園，家長享每月繳費不超過4500元優惠，第3名以上子女每月再減1000元，低收入及中低收入戶家庭子女免費；另，準公共機制目標還包括改善教保服務人員薪資，申請第1年，準公共幼兒園教師及教保員每月薪資至少2萬9000元。

費用補助簽約期限延長15天

今年15縣市有764所私幼符合資格，到9月15日止，有200所完成簽約，相關名單可上全國教保資訊網查詢。

而台東縣、澎湖縣和金門縣簽約園數「掛蛋」，基隆市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、嘉義市和苗栗縣等地簽約園也僅個位數。

幼教總會籲政府發育兒津貼

教育部國教署副署長許麗娟說，符合資格的私幼如在9月15日前跟地方政府簽約成為「準公共幼兒園」，可得到10萬元到20萬元的設備費補助，家長每月繳費的優惠也回溯到8月1日。

原規定私幼9月16日以後才跟地方政府簽約，不能得到設備費補助，家長的繳費優惠也是從簽約那一天開始。但許麗娟說，順應民意延長15天，私幼在9月30日前提出申請，且在10月15日前完成簽約，家長繳費優惠同樣可溯自8月1日，幼兒園也可申請設備費補助。

多數不簽約的私幼則發起「訴請政府15縣市應同步實施發放每月2500元津貼」連署，呼籲政府同步實施育兒津貼，以減輕家長負擔。發起連署的中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德說，小孩念私幼的家長現在一毛錢都拿不到，「是不公不義的幼教政策。」

(中國時報)