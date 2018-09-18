印度孤兒之母 用愛點亮生命

2018年09月18日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

周大觀文教基金會舉辦的「全球生命獎章」今年是第21年，今年得主，有幾位為宣揚和平與愛的理念，不惜跨越國界、深入戰區或貧民窟等，花費一生實踐和平，芬蘭希望大使安迪．潘蒂凱寧說「用愛面向和平，用希望面向世界」，期許透過和平推廣行動，幫助弱勢難民活出希望。

得獎者安迪．潘蒂凱寧是來自芬蘭的希望大使，投入21年時間在「用愛調停、實踐和平」工作，創辦國際政府與非政府行動者網路，促進各界對話、避免誤解，達到及時阻止衝突、實現和平目的。

安迪．潘蒂凱寧負責人道計畫時，每天救助索馬利亞、蘇丹、剛果等地難民，受惠難民數超過150萬人。他也為聯合國建立溝通網路平台，連結各部族、宗教、武裝團體，提供理性對話管道、化解衝突，曾獲芬蘭總統希望大使獎章及國際青商總會TYOP獎章，是來自芬蘭的「頂尖調停人」。

荷台傳愛夫妻唐睿謙、林士琪，兩人跨越國界傳遞愛，為幫助非洲失學孩童，共成立20餘所幼兒園、小學、婦女記憶培訓之家等，投入了12年時間在醫療、教育等行動。

兩人1995年回台創辦「覺愛瑜珈示範村」，從事身心靈教育教材研發、師資培訓、特殊兒童瑜伽治療等，另外陸續在亞洲成立6所覺愛道場，至今23年，栽培數以萬計的兒童。

來自印度、曾被丈夫、父母拋棄的辛杜泰‧薩普卡爾，雖因現實被逼得必須乞討賣藝維生，但無私的她永遠懂得分享，甚至在最低潮時都發揮大愛精神，創辦4所孤兒院、收養1400多名孤兒，如今高齡70歲，仍在為培育孤兒而奮鬥。

辛杜泰‧薩普卡爾認為「真正的英雄非百戰百勝者，而是屢敗屢戰者」，她的孤兒院也不像其他院所只照料孤兒至成年，而是照顧至他們找到工作、結婚安頓後，不愧為「印度孤兒之母」。

(中國時報)