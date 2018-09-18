北醫盟成立 鎖定3目標

友善列印
中國時報
／台北報導

國內唯一透過民間組織促進跨院區專業合作，從預防醫學再到長期照護完整規畫的公益平台「台北醫療聯盟」17日成立。未來將會朝向「溝通、均分、應急」3大目標邁進，成為台灣醫療新模式。發起人「台灣公益研究會」理事長暨文化大學教授趙忠傑，立委蔡適應、茂時國際醫療集團總經理王學驤、國防醫學院副校長鄭書孟，及產業界等多人共同宣示「北醫盟」成立宗旨及願景。

這個國內、外首創的醫療聯盟誕生靈感也很神奇，就是趙忠傑與蔡適應有位朋友在會議中身體不適，急送台大醫院時，發現台大是民眾習慣看病的大醫院，當下那位朋友就是住不進醫院，探究後發現台灣醫療資源並不平均。

根據醫療中心資料顯示，等待急診轉住院的病患，每5人有1人須超過48小時，使得「等病床」成為台灣醫療危機之一。因此台灣公益研究會與茂時國際醫療集團共同號召成立北醫盟，希望未來透過聯盟運作，促進醫療資源平均分配，全民皆可享有同樣醫療品質。王學驤認為，這是醫界的融合平台、也是很好的交流。

趙忠傑表示，台灣醫療大部分是營利，但醫事資源分配與靈活運用不足，北醫盟欲結合各界力量，做好資源整合，再配合公部門力道協助運作。蔡適應則指出，台灣醫療需垂直與多面向整合，才能做好醫療經驗分享。

國防醫學院副院長鄭書孟說，台灣的急診的確是醫界最重要的議題，他自己是心臟科醫師感觸很深，看到台灣醫療資源不是患不寡而是患不均，對北醫盟的期許就是期待透過整合，協助醫療體系做得更好。

(中國時報)

進口蛋豬牛油 須查廠才准賣 月底前 廢電池送超商 1公斤折抵2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。