金融有愛 期交所揪團助弱勢

2018年09月18日 04:10 中國時報 梁仕昌／台北報導

臺灣期貨交易所於日前舉辦107年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會副主委張傳章、證期局主任祕書簡宏明及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞、證交所副總經理林長慶、集保結算所主任祕書景廣俐、合庫金控總經理黃伯川、華南金控董事長吳當傑、臺灣中小企銀董事長黃博怡、總經理施建安及聯徵中心董事長郭建中等代表出席，並由各縣市政府社會局處代表受贈。

連續4年攜手送愛

期交所自104年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構參與「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難之弱勢家庭渡過生活困境。過去3年來累計捐贈物資金額達新臺幣8100萬元，幫助11萬多個家庭、41萬多人次，受助家庭多數是不符合政府的福利照顧資格，但實質上卻是生活困難極需幫助的邊緣戶。今年期交所等7家金融周邊機構再次投入新臺幣3,000萬元，累計捐贈金額已突破1億1千萬元。

突破1億1千萬元

期交所總經理黃炳鈞表示，今年度的食(實)物銀行延續去年度規劃主軸，以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，物資比重由去年度 61% 調升至63％，期望能夠讓長者們得到照顧與關懷。

(中國時報)