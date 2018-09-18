金融有愛 期交所揪團助弱勢

在金管會副主委張傳章（左五）、證期局主任祕書簡宏明（左四）及期貨公會理事長糜以雍（右四）親臨見證下。捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞（右五）、證交所副總經理林長慶（左三）、集保結算所主任秘書景廣俐（左二）、合庫金控總經理黃伯川（右三）、華南金控董事長吳當傑（右二）、臺灣中小企銀董事長黃博怡（右一）及聯徵中心董事長郭建中（左一）等捐贈代表及見證人出席，啟動食（實）物銀行捐贈儀式。（期交所提供）

友善列印
中國時報
梁仕昌／台北報導

臺灣期貨交易所於日前舉辦107年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會副主委張傳章、證期局主任祕書簡宏明及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞、證交所副總經理林長慶、集保結算所主任祕書景廣俐、合庫金控總經理黃伯川、華南金控董事長吳當傑、臺灣中小企銀董事長黃博怡、總經理施建安及聯徵中心董事長郭建中等代表出席，並由各縣市政府社會局處代表受贈。

連續4年攜手送愛

期交所自104年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構參與「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難之弱勢家庭渡過生活困境。過去3年來累計捐贈物資金額達新臺幣8100萬元，幫助11萬多個家庭、41萬多人次，受助家庭多數是不符合政府的福利照顧資格，但實質上卻是生活困難極需幫助的邊緣戶。今年期交所等7家金融周邊機構再次投入新臺幣3,000萬元，累計捐贈金額已突破1億1千萬元。

突破1億1千萬元

期交所總經理黃炳鈞表示，今年度的食(實)物銀行延續去年度規劃主軸，以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，物資比重由去年度 61% 調升至63％，期望能夠讓長者們得到照顧與關懷。

(中國時報)

月底前 廢電池送超商 1公斤折抵2… 體育推手獎 三商美邦奪3大獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。