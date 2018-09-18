提高國人保險保障 臺銀人壽績效優良

2018年09月18日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

臺銀人壽於日前(8/30)再度榮獲金管會公布為107年1月至6月推動「提高國人保險保障方案」之績效優良保險公司，符合最多獎勵標準項目，拔得頭籌獲得商品送審獎勵限額8張。此獎項係金管會為使保險充分發揮保障功能、提供國人適足人身保險保障，從94年7月1日起實施「提高國人保險保障方案」，對保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之公司名單等獎勵措施。臺銀人壽已連續多次獲得推動績效優良之獎勵，充分配合政府政策的推動，致力提升國人的保險保障。

根據內政部統計，我國65歲以上老年人口占總人口比率，已於3月底達到14.05%，臺灣正式宣告邁入「高齡社會」，7個人中就有1個是老人，且距離「超高齡社會」僅剩8年時間，反映出我國老化速度的嚴重程度。隨著醫療科技進步、平均壽命延長、生育率降低、退休年齡提早、健保及年金改革動作頻頻，國人對於商業醫療保險、長期照顧保險及老年退休規劃等之保險商品的需求日益增加及多元。為因應超高齡及少子化社會趨勢，臺銀人壽將持續配合政府提高國人保險保障政策，以善盡國營人壽保險公司之社會責任，協助政府建構社會安全防護網。

(中國時報)