提高國人保險保障 臺銀人壽績效優良

友善列印
中國時報
魏嘉虹／台北報導

臺銀人壽於日前(8/30)再度榮獲金管會公布為107年1月至6月推動「提高國人保險保障方案」之績效優良保險公司，符合最多獎勵標準項目，拔得頭籌獲得商品送審獎勵限額8張。此獎項係金管會為使保險充分發揮保障功能、提供國人適足人身保險保障，從94年7月1日起實施「提高國人保險保障方案」，對保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之公司名單等獎勵措施。臺銀人壽已連續多次獲得推動績效優良之獎勵，充分配合政府政策的推動，致力提升國人的保險保障。

根據內政部統計，我國65歲以上老年人口占總人口比率，已於3月底達到14.05%，臺灣正式宣告邁入「高齡社會」，7個人中就有1個是老人，且距離「超高齡社會」僅剩8年時間，反映出我國老化速度的嚴重程度。隨著醫療科技進步、平均壽命延長、生育率降低、退休年齡提早、健保及年金改革動作頻頻，國人對於商業醫療保險、長期照顧保險及老年退休規劃等之保險商品的需求日益增加及多元。為因應超高齡及少子化社會趨勢，臺銀人壽將持續配合政府提高國人保險保障政策，以善盡國營人壽保險公司之社會責任，協助政府建構社會安全防護網。

(中國時報)

安聯親子日 帶小孩來上班 吳東樺救溺身亡 獲頒褒揚狀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。