陸連環曝台諜 誘拍軍港機場

繼大陸央視連兩日播出台諜案專題報導，陜西《華商報》也曝光4起台諜案；涉案大陸男子吳明正接受訊問。（摘自網路）

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中國時報
／北京台北連線報導
陝西曝光4起台諜案，稱台女間諜策反陝西軍工人員拍攝飛機及機密資料。圖為中共戰機編隊飛越巴士海峽。（新華社）

就在大陸央視接連2天曝光台諜案例後，遼寧、陝西、海南、山東等地昨也接棒曝光台諜案例。陝西曝光4起台諜案，台灣女間諜策反陸軍工單位人員，拍攝飛機等照；山東揭露台諜利誘陸民眾，偷拍青島軍港、航母遼寧號照片；海南更不乏以兼職名義收買旅行社司機，偷拍軍機場案例。

軍機改裝工陷美人計

據《半島晨報》消息，台灣間諜策反發展大連在校大學生李某，要求李某用手機拍攝內部或涉密期刊、學術研究類的成果資料及引薦部隊和造船等方面的人員，且給予報酬。台諜還引導李某畢業後去應徵一家瀋陽大型軍工企業，入職後每月給予不低於工資的高額報酬，但最終仍事跡敗露。

大陸《華商報》指出，1971年出生的周偉（化名）是陝西閻良某軍工單位職工，負責一些軍用裝備的裝配工作。2015年透過「微信」結識台灣女間諜羽晴。羽晴自稱是廈門人，得知周偉工作內容後，表現得很崇拜，周偉出於炫耀，便告訴對方自己正在從事飛機某部件的裝配工作。

報導稱，2015年9月，周偉被臨時抽調對某軍用飛機進行改裝工作期間，羽晴多次聯繫周偉並詢問該飛機數量、新老型號區別、裝備變化等資訊，周偉都如實地告訴對方；羽晴也詢問其他機型數量、裝配等資訊，周偉也一一告知。

報導指出，周偉同年10月被國家安全部門控制，並發現周偉在與羽晴聊天過程中，共涉及軍用飛機生產、裝備資訊11條，經相關單位進行《密級》鑑定，其中4條資訊被確定為祕密級。

此外，《澎湃新聞》報導，2013年某天，在青島打工的景木接到一名台諜「李永田」電話，表明願意以每天500人民幣（約2500新台幣）酬勞，要他協助拍攝青島軍港風景。景木心存貪念答應後，拍攝軍港建築、航母碼頭站牌等20餘張照片，更成功拍攝到大陸航母泊港等照片78張。

報導稱，2015年3月25日，青島市中級人民法院以為境外非法提供國家祕密罪判處景木有期徒刑11年，並處沒收個人財產3萬元人民幣。

台灣駁斥全是假訊息

《海南日報》更曝光，三亞一名旅行社司機周某，也因抵擋不住台諜「海蚌」一年近40萬人民幣金錢誘惑，為其刺探三亞軍用機場及碼頭的相關情資，非法提供大陸國家機密和情報60次。

針對大陸媒體報導破獲多起台諜滲透大陸學生案，總統府發言人黃重諺昨天強調，這是假訊息，呼籲北京當局應該對自己的青年世代更有信心，並支持不涉前提的兩岸交流，共同為兩岸和區域做出貢獻。

(中國時報)

互噴口水 兩岸關係別成爛尾樓

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