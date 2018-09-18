互噴口水 兩岸關係別成爛尾樓

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳柏廷

「台諜案」風暴持續在兩岸間延燒，繼大陸央視曝光相關報導後，各省市也加碼揭露更多具體個案，只是無論情節「真真假假」，兩岸關係進一步沉淪已是不爭事實。眼下如何讓兩岸關係「止跌」，不致步上「延禧宮」百年後成為「爛尾樓」的後塵，考驗兩岸領導人智慧。

繼大陸央視後，陝西、山東、海南各省市昨也陸續曝光相關台諜策反大陸民眾的案例，甚至刺探三亞軍機場、拍攝大陸航母遼寧號泊港等畫面。一場「台諜案」所引發的兩岸風暴，恐怕更勝肆虐港澳、大陸華南地區強颱「山竹」威力。

兩岸「諜報戰」過去在檯面下的運作，隨著案件在大陸各地如雨後春筍般曝光，已赤裸裸地演變成兩岸檯面上較勁新戲碼。尤有甚之的是，在諜報戰幾乎是「死無對證」情況下，兩岸政府也只能使勁相互「噴口水」，隨之而來則是兩岸關係的持續探底。

雙方這種你來我往情況，彷彿時下流行的大陸宮廷劇「延禧攻略」裡暗地較勁的宮鬥戲碼；平心而論，不管央視播送情節真假，在北京「從嚴認定」下，如今我方情報員處境恐令人擔憂，李登輝時期所爆發的兩岸諜報戰，其實殷鑑不遠。

更遑論說，這次台諜案在由大陸官方主動策畫曝光下，可能進一步催化的大陸民間敵視台灣不滿情緒，在微博、微信圈內大陸網友的戲謔之詞背後，更多隱藏的是對台灣諸多不滿，這對當前兩岸關係，無疑是雪上加霜。

延禧攻略裡女主角魏瓔珞所居住的「延禧宮」，過往由於火災不斷曾經多次燒毀，清廷最後雖打算將其改建成西式的水晶宮建築，但最終因缺錢及覆亡的緣故，成為一座爛尾樓。

不諱言，山竹昨晚雖已減弱為熱帶性低氣壓，但「台諜案」風暴恐還將延燒一陣子。面對兩岸敵意螺旋不斷上升的窘境下，兩岸領導人還是得發揮智慧，既不要讓兩岸關係淹沒在口水戰中，也要避免兩岸關係步上延禧宮後塵，淪為最大「爛尾樓」。

(中國時報)